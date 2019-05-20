Инаугурация Зеленского: как украинские звезды восприняли нового президента

В понедельник, 20 мая, в Верховной Раде состоялась инаугурация новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского, ранее известного как шоумен и актер студии "Квартал 95". Вместе с ним в здание украинского парламента прибыли его близкие друзья – коллеги по "Кварталу", а многие украинские звезды с интересом следили за историческим процессом.

С Зеленским на инаугурации присутствовала его жена, а теперь новая первая леди Украины Елена Зеленская, которая произвела фурор своим внешним видом.Также среди публики присутствовали: Евгений Кошевой, Мика Фаталов, Юрий Корявченков, Юрий Ткач и другие звезды "Квартала". OBOZREVATEL предлагает узнать, кто еще пришел на инаугурацию и как украинские знаменитости отнеслись к новому президенту.

Все подробности инаугурации Владимира Зеленского читайте в материале OBOZREVATEL.

Инаугурация Зеленского

Среди других звезд студии "Квартал 95", которой ранее руководил Зеленский, был замечен Артем Гагарин. Помимо этого, на торжественное мероприятие пришли участники команды КВН и "Лиги смеха" "Днепр", среди которых был Игорь Ласточкин, Ефим Константиновский и Владимир Борисов.

Евгений Кошевой Новое время

Юрий Корявченков Новое время

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Евгений Кошевой Новое время

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Мика Фаталов Новое время

"Квартал" на инаугурации Новое время

Артем Гагарин (слева) Новое время

Известный ведущий и юморист Сергей Сивохо также пришел посмотреть на инаугурацию Зеленского.

Сергей Сивохо Новое время

Сергей Сивохо Новое время

Многие другие знаменитости, а именно певица Наталья Могилевская, балерина Екатерина Кухар, продюсер и композитор Руслан Квинта, клипмейкер Алан Бадоев и другие хоть и не присутствовали, но высказали свое мнение о новом президенте.

Отметим, бурно отреагировали и опальные украинские звезды, которые в настоящее время проживают в России. Среди них – Вера Брежнева, Регина Тодоренко, Светлана Лобода, Нателла Крапивина, подруга беглого президента Януковича Таисия Повалий и прочие. Подробнее об этом читайте по ссылке.

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