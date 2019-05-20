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Инаугурация Зеленского: как украинские звезды восприняли нового президента

12.3тЧитать материал на украинском

В понедельник, 20 мая, в Верховной Раде состоялась инаугурация новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского, ранее известного как шоумен и актер студии "Квартал 95". Вместе с ним в здание украинского парламента прибыли его близкие друзья – коллеги по "Кварталу", а многие украинские звезды с интересом следили за историческим процессом.

С Зеленским на инаугурации присутствовала его жена, а теперь новая первая леди Украины Елена Зеленская, которая произвела фурор своим внешним видом.Также среди публики присутствовали: Евгений Кошевой, Мика Фаталов, Юрий Корявченков, Юрий Ткач и другие звезды "Квартала". OBOZREVATEL предлагает узнать, кто еще пришел на инаугурацию и как украинские знаменитости отнеслись к новому президенту.

Все подробности инаугурации Владимира Зеленского читайте в материале OBOZREVATEL.

Инаугурация Зеленского

Инаугурация Зеленского

Среди других звезд студии "Квартал 95", которой ранее руководил Зеленский, был замечен Артем Гагарин. Помимо этого, на торжественное мероприятие пришли участники команды КВН и "Лиги смеха" "Днепр", среди которых был Игорь Ласточкин, Ефим Константиновский и Владимир Борисов.

Евгений Кошевой

Евгений Кошевой

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Юрий Корявченков

Юрий Корявченков

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Команда "Днепр": Игорь Ласточкин, Владимир Борисов, Юрий Ткач

Команда "Днепр": Игорь Ласточкин, Владимир Борисов, Юрий Ткач

Новое время

Евгений Кошевой

Евгений Кошевой

Новое время

Читайте также о том, чем Зеленский и Кошевой отличились на инаугурации.

Мика Фаталов

Мика Фаталов

Новое время

"Квартал" на инаугурации

"Квартал" на инаугурации

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Артем Гагарин (слева)

Артем Гагарин (слева)

Новое время

Известный ведущий и юморист Сергей Сивохо также пришел посмотреть на инаугурацию Зеленского.

Сергей Сивохо

Сергей Сивохо

Новое время

Сергей Сивохо

Сергей Сивохо

Новое время

Многие другие знаменитости, а именно певица Наталья Могилевская, балерина Екатерина Кухар, продюсер и композитор Руслан Квинта, клипмейкер Алан Бадоев и другие хоть и не присутствовали, но высказали свое мнение о новом президенте.

Сегодня, важный день! Я всегда мечтал о том, чтобы нашей страной управляли люди с человеческим лицом, с улыбкой, с гордостью за свою семью, своих друзей, и каждого кто живет в Украине. Путь этой семьи, наверняка будет стоить хорошей книги, а быть может и фильма... Впереди, у них многие дни бессонных ночей, сложных задач, и конечно же новые победы для всех НАС! ВЛАДИМИР - справится, его упорства силы и духа достаточно, и хватит на троих! Он точно пришел сделать свою страну лучше, я в это верю. Удачи друзья! Мы с Вами, и За Вас! #мойпрезидент @zelenskiy_official

Публикация от Alan Badoev (@alanbadoev)

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Поздравляю! Очень смелый и мужественный поступок. Если люди у власти перестанут воровать и "деребанить" бюджет - Украина поднимется всего за пару лет. А если недра Украины начнут работать на нас, если будут запущены производства- поколения украинцев будут жить прекрасно. Пусть свершатся реформы и хватит выдержки и здоровья преодолеть препятствия. Верю. Надеюсь. #украина #инаугурацияпрезидента #инагурация #натальямогилевская #могилевская #ятанцевала

Публикация от Наталья Могилевская (@nataliya_mogilevskaya)

Отметим, бурно отреагировали и опальные украинские звезды, которые в настоящее время проживают в России. Среди них – Вера Брежнева, Регина Тодоренко, Светлана Лобода, Нателла Крапивина, подруга беглого президента Януковича Таисия Повалий и прочие. Подробнее об этом читайте по ссылке.

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Автор
Show ObozShow Oboz
Персоны
Владимир ЗеленскийЕвгений Кошевойстудия "95 квартал"Екатерина Кухар
Теги
95 Кварталинаугурация
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Santi Amonito
Santi Amonito
Снова туда, где море огней, Снова туда с тоскою своей, Светит прожектор, Фанфары гремят, Публика ждёт, Будь смелей, акробат. Со смертью играю, Смел и дерзок мой трюк. Всё замирает, Всё смолкает вокруг. Слушая скрипку, Дамы в ложах вздохнут, Скажут с улыбкой - Храбрый шут. Да, я шут, я циркач… Так что же?..., - Всегда быть в маске - Судьба "твоя"!
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