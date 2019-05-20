Инаугурация Зеленского: как украинские звезды восприняли нового президента

В понедельник, 20 мая, в Верховной Раде состоялась инаугурация новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского, ранее известного как шоумен и актер студии "Квартал 95". Вместе с ним в здание украинского парламента прибыли его близкие друзья – коллеги по "Кварталу", а многие украинские звезды с интересом следили за историческим процессом.
С Зеленским на инаугурации присутствовала его жена, а теперь новая первая леди Украины Елена Зеленская, которая произвела фурор своим внешним видом.Также среди публики присутствовали: Евгений Кошевой, Мика Фаталов, Юрий Корявченков, Юрий Ткач и другие звезды "Квартала". OBOZREVATEL предлагает узнать, кто еще пришел на инаугурацию и как украинские знаменитости отнеслись к новому президенту.
Все подробности инаугурации Владимира Зеленского читайте в материале OBOZREVATEL.
Инаугурация Зеленского
Среди других звезд студии "Квартал 95", которой ранее руководил Зеленский, был замечен Артем Гагарин. Помимо этого, на торжественное мероприятие пришли участники команды КВН и "Лиги смеха" "Днепр", среди которых был Игорь Ласточкин, Ефим Константиновский и Владимир Борисов.
Евгений Кошевой
Новое время
Юрий Корявченков
Новое время
Команда "Днепр": Игорь Ласточкин, Владимир Борисов, Юрий Ткач
Новое время
Евгений Кошевой
Новое время
Читайте также о том, чем Зеленский и Кошевой отличились на инаугурации.
Мика Фаталов
Новое время
"Квартал" на инаугурации
Новое время
Артем Гагарин (слева)
Новое время
Известный ведущий и юморист Сергей Сивохо также пришел посмотреть на инаугурацию Зеленского.
Сергей Сивохо
Новое время
Сергей Сивохо
Новое время
Многие другие знаменитости, а именно певица Наталья Могилевская, балерина Екатерина Кухар, продюсер и композитор Руслан Квинта, клипмейкер Алан Бадоев и другие хоть и не присутствовали, но высказали свое мнение о новом президенте.
Сегодня, важный день! Я всегда мечтал о том, чтобы нашей страной управляли люди с человеческим лицом, с улыбкой, с гордостью за свою семью, своих друзей, и каждого кто живет в Украине. Путь этой семьи, наверняка будет стоить хорошей книги, а быть может и фильма... Впереди, у них многие дни бессонных ночей, сложных задач, и конечно же новые победы для всех НАС! ВЛАДИМИР - справится, его упорства силы и духа достаточно, и хватит на троих! Он точно пришел сделать свою страну лучше, я в это верю. Удачи друзья! Мы с Вами, и За Вас! #мойпрезидент @zelenskiy_official
Поздравляю! Очень смелый и мужественный поступок. Если люди у власти перестанут воровать и "деребанить" бюджет - Украина поднимется всего за пару лет. А если недра Украины начнут работать на нас, если будут запущены производства- поколения украинцев будут жить прекрасно. Пусть свершатся реформы и хватит выдержки и здоровья преодолеть препятствия. Верю. Надеюсь. #украина #инаугурацияпрезидента #инагурация #натальямогилевская #могилевская #ятанцевала
Первый раз в жизни смотрела от начала до конца инаугурацию... Восхищена! Меня даже не остановило американское время (тут час ночи)! По-человечески, от сердца и со стальной волей...... Таким и должен быть настоящий мужчина и президент нашей страны. @zelenskiy_official I really think that life in Ukraine will become better!!! I believe in our future!💙💛 #инаугурация #inauguration #Украина #Ukraine
Отметим, бурно отреагировали и опальные украинские звезды, которые в настоящее время проживают в России. Среди них – Вера Брежнева, Регина Тодоренко, Светлана Лобода, Нателла Крапивина, подруга беглого президента Януковича Таисия Повалий и прочие. Подробнее об этом читайте по ссылке.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Инаугурация президента Украины Владимира Зеленского состоялась в понедельник, 20 мая.
Президента Зеленского впервые в истории Украины инаугурировали одновременно две женщины: руководитель Конституционного Суда Наталья Шаптала и глава Центризбиркома Татьяна Слипачук.
На инаугурацию приглашены все украинские президенты, кроме Виктора Януковича, которого приговорили к 13 годам тюрьмы за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны со стороны РФ.
Петр Порошенко пожелал своему преемнику Владимиру Зеленскому успешного президентства.
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