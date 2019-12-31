Главная Новости
31 декабря • обновлено в 23:22
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

"Им это нравится": российский актер, снимавшийся с Зеленским, поддержал насилие над женщинами

2.3т
Читать материал на украинском

Известный в России актер Александр Петров заявил, что русским женщинам нравится, когда к ним пристают мужчины.

Об этом он рассказал в интервью "Buro 24/7", комментируя скандалы с домогательствами в Голливуде.

"Я думаю, что сам вправе говорить, что я думаю, и вправе постоять за себя. И уж точно я вправе не думать о том, что мои слова могут быть не близки феминисткам. У нас другой менталитет, западные ценности у нас не приживутся. Русским женщинам нравится, когда к ним пристают. Многим очень нравятся такие знаки внимания", – сообщил Петров.

Новости
Неожиданно умерла звезда "Игры престолов": где еще играл актер

При этом он считает, что россиянки могут себя постоять, если им что-то не понравится.

"У нас такая русская женщина, что если она не захочет, то ни один мужик к ней не пристанет", – добавил актер.

Также Петров отметил, что не приветствует стирание границ между полами, "что мальчики и девочки одинаковыми становятся".

Александр Петров

Александр Петров

Александр Петров – известный российский актер, который в 2014 году вместе с Владимиром Зеленским снимался в фильме от "Студии Квартал 95" "Любовь в большом городе 3".

Как сообщал OBOZREVATEL, российский актер Михаил Боярский жестко высказался о предназначении женщины в современном мире.

Как там дела у Насти с Потапом - читайте у нас в Instagram!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Тимур Григоренко
Персона
Владимир Зеленский
Место
Россия
Теги
актер Новости России
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
13
8
Смешно
0
Интересно
0
Печально
5
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Grich Lara
Grich Lara
Що значить подобається,подобається коли fanno corte, а коли пристаютьfa scifo
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Grich Lara
Grich Lara
Grich Lara, scusa fa schifo
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги