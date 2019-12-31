"Им это нравится": российский актер, снимавшийся с Зеленским, поддержал насилие над женщинами

Известный в России актер Александр Петров заявил, что русским женщинам нравится, когда к ним пристают мужчины.

Об этом он рассказал в интервью "Buro 24/7", комментируя скандалы с домогательствами в Голливуде.

"Я думаю, что сам вправе говорить, что я думаю, и вправе постоять за себя. И уж точно я вправе не думать о том, что мои слова могут быть не близки феминисткам. У нас другой менталитет, западные ценности у нас не приживутся. Русским женщинам нравится, когда к ним пристают. Многим очень нравятся такие знаки внимания", – сообщил Петров.

При этом он считает, что россиянки могут себя постоять, если им что-то не понравится.

"У нас такая русская женщина, что если она не захочет, то ни один мужик к ней не пристанет", – добавил актер.

Также Петров отметил, что не приветствует стирание границ между полами, "что мальчики и девочки одинаковыми становятся".

Александр Петров

Александр Петров – известный российский актер, который в 2014 году вместе с Владимиром Зеленским снимался в фильме от "Студии Квартал 95" "Любовь в большом городе 3".

Как сообщал OBOZREVATEL, российский актер Михаил Боярский жестко высказался о предназначении женщины в современном мире.

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