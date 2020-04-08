Илья Прусикин отмечает 35-летие: как солист Little Big изменился со времен КВН

Солист группы Little Big, которая была избрана представлять Россию на Евровидении-2020, Илья Прусикин 8 апреля отмечает свой день рождения.

Ему исполняется 35 лет. В связи с этим OBOZREVATEL предлагает своим читателям узнать, как артист изменился со времен своей юности, когда выступал в КВН (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Илья Прусикин instagram.com/iliyaprusikin

Илья Прусикин родился 8 апреля 1985 года на границе России и Китая – в Забайкалье. В раннем детстве переехал в Сосновый Бор, пригород тогда еще Санкт-Петербурга.

В юности будущая звезда играл в бейсбол и футбол, посещал кружок авиамоделирования, а позже увлекся КВН.

Так, в 2001 году Прусикин стал чемпионом сосновоборской школьной лиги КВН.

Илья Прусикин в КВН "КП"

Илья Прусикин в КВН "КП"

Илья Прусикин в юности instagram.com/iliyaprusikin

Илья Прусикин в юности instagram.com/iliyaprusikin

Сейчас Илья Прусикин – солист популярной российской рэйв-группы Little Big. Она была образована в 2013 году, кроме Прусикина, в состав группы входят Софья Таюрская, Антон Лиссов и Сергей Макаров.

"В истории Little Big вообще много случайностей – просто снимали видос на 1 апреля. Получилось, что он выстрелил. И все стали говорить: "Может, вы группу сделаете?" Но группы все равно могло не быть, если бы нас не позвали на разогрев к Die Antwoord. Мы такие: "Воу-воу, у нас нет песен". "Но у вас есть месяц". И мы написали шесть песен, сняли клипы, они разошлись. Никто не думал, что мы будем на этих песнях зарабатывать. Так вышло", – рассказал как-то Илья Прусикин в интервью Афише Daily.

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