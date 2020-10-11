Илона Гвоздева стала мамой во второй раз

Obozrevatel Люди 21:11, 11.10.2020

Участница четвертого сезона "Танців з зірками" и хореограф Илона Гвоздева во второй раз стала мамой. Звезда родила мальчика.

О радостном событии Гвоздева сообщила на личной странице в Instagram (фото смотрите ниже).

Хореограф была на связи с поклонниками даже во время схваток. Малыш появился на свет с ростом 52 см и весом 3040 грамм.

Гвоздева родила мальчика.
Скриншот

Напомним, супруги воспитывают четырехлетнюю дочь Валерию. А во второй раз хореографиня беременна мальчиком. Артистка рассказала, что они с мужем решили назвать малыша Доминик. Имя связано с отдыхом пары в Доминикане, ведь тогда Гвоздева начала подозревать о своем состоянии.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Звезда "Сватов" и "Квартала" Анна Саливанчук показала роды на видео.

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