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16 марта • обновлено в 08:47
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Илона Гвоздева резко высказалась об Остапчуке

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Хореограф и участница "Танців з зірками" Илона Гвоздева высказалась относительно развода телеведущего Владимира Остапчука с Еленой Войченко.

Так, в комментарии "Світському життю" Гвоздева заявила, что она поддерживает Елену, а не Владимира.

Илона Гвоздева и Владимир Остапчук

Илона Гвоздева и Владимир Остапчук

karavan.ua

По мнению хореографа, Остапчук заигрался.

"Конечно я на стороне жены, потому что я сама женщина. Владимир очень заигрался в игру "Я классный". Прости, Володя, но это так. Не важно, это парное соревнование в семье, на проекте, но нужно видеть кроме себя еще кого-то", – считает Гвоздева.

Елена Войченко и Владимир Остапчук

Елена Войченко и Владимир Остапчук

Instagram @vova_ostapchuk

Как ранее писал OBOZREVATEL, украинский телеведущий Владимир Остапчук оскандалился на концерте украинской группы KAZKA. Так, со сцены он обратился к представителям Украины на Евровидении 2020 Go_A, и посоветовал им не ехать на конкурс, поскольку победит Россия с группой Little Big.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

Автор
Анна Михно
Персона
Владимир Остапчук
Место
Украина
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