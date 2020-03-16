Хореограф и участница "Танців з зірками" Илона Гвоздева высказалась относительно развода телеведущего Владимира Остапчука с Еленой Войченко.

Так, в комментарии "Світському життю" Гвоздева заявила, что она поддерживает Елену, а не Владимира.

Илона Гвоздева и Владимир Остапчук karavan.ua

По мнению хореографа, Остапчук заигрался.

"Конечно я на стороне жены, потому что я сама женщина. Владимир очень заигрался в игру "Я классный". Прости, Володя, но это так. Не важно, это парное соревнование в семье, на проекте, но нужно видеть кроме себя еще кого-то", – считает Гвоздева.

Елена Войченко и Владимир Остапчук Instagram @vova_ostapchuk

Как ранее писал OBOZREVATEL, украинский телеведущий Владимир Остапчук оскандалился на концерте украинской группы KAZKA. Так, со сцены он обратился к представителям Украины на Евровидении 2020 Go_A, и посоветовал им не ехать на конкурс, поскольку победит Россия с группой Little Big.

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