Илона Гвоздева призналась, кого считает главным победителем "Танців з зірками"

Украинская танцовщица и участница шоу "Танці з зірками" Илона Гвоздева заявила, что, по ее мнению, в новом сезоне должна была победить не Санта Димопулос, а Юлия Санина. Ведь именно солистка группы The Hardkiss показала на паркете наибольший профессиональный рост.

Такими подробностями Гвоздева поделилась на личной странице в Instagram. По словам Илоны, она считает Санту очень харизматичной и сильной. Однако для нее все выступления певицы были "ровными и одинаково красивыми".

"Санта Димопулос и Макс Леонов – победители. Браво, каждый эфир круто, мощно, сильно, профессионально. Но, к сожалению, для меня каждый раз просто ровно, особого роста не было, просто одинаково всегда хорошо. Конечно, поздравляю с победой, скорее всего в этом году победил профессионализм, а не рост участницы", – заявила танцовщица.

Юлия Санина и Дмитрий Жук, Макс Леонов и Санта Димопулос Instagram "Танці з зірками"

Что касается Юлии Саниной, то она стала для Гвоздевой открытием шоу и фавориткой. Илона отметила, что солистка группы The Hardkiss смогла показать на паркете "наибольший рост во всех смыслах этого слова". Каждый ее номер с Дмитрием Жуком был наполнен смыслом, настоящими эмоциями и исполнен на высоком профессиональном уровне. Поэтому именно эту пару хореограф считает победителями "Танців з зірками".

Юлия Санина и Дмитрий Жук Instagram "Танці з зірками"

"Второе место, как по мне, самое обидное место. Всего одного "па" не хватило Дмитрию Жуку и Юлии Саниной. Эта участница с первого эфира стала для меня открытием этого шоу, ведь она за время проекта показала наибольший рост во всех смыслах этого слова. Юлия для меня была фавориткой всех эфиров. Все их номера с Дмитрием были всегда наполнены смыслом, настоящими эмоциями, исполнены на высоком профессиональном уровне и по технике и по стилям танцев. Для меня именно эта пара стала победителями", – подытожила танцовщица.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пользователи сети бурно отреагировали на результат финала шоу "Танці з зірками 2020". Также они прокомментировали поступок Санты Димопулос.