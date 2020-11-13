У Илона Маска подозревают коронавирус: два теста из четырех оказались положительными

Основатель компании SpaceX, генеральный директор Tesla Илон Маск заразился коронавирусом.

Предприниматель рассказал, что у него проявились симптомы обычной простуды. Он сдал четыре теста на COVID-19, два из которых показали положительный результат. Об этом миллиардер написал на личной странице в Twitter.

При этом Маск отметил, что его удивляет разница в результатах ПЦР-тестов, так как он сдавал их в одной и той же лаборатории. Он уточнил, что пересдал тест в других лабораториях и сейчас ожидает результатов.

Илон Маск рассказал о ПЦР-тестах. Twitter Илона Маска

"Происходит что-то очень странное. Сегодня тестировался на COVID четыре раза. Результаты двух тестов – отрицательные, двух − положительные. Одно и то же оборудование, один и тот же тест, одна и та же медсестра", − заявил Маск.

Он добавил, что если такое произошло с ним, то это может быть распространенной проблемой.

Илон Маск уточнил, что пока симптомы напоминают обычную простуду. Также он подчеркнул, что вскоре получит результаты ПЦР-тестов из разных лабораторий и ситуация прояснится.

Илон Маск рассказал о симптомах коронавируса. Twitter Илона Маска

Маск ждет результатов дополнительных тестов. Twitter Илона Маска

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Илон Маск заявил, что не будет делать прививку против коронавирусной инфекции, когда вакцина станет доступной. Предприниматель объяснил свое решение тем, что он и его дети не входят в группу риска по заражению COVID-19.