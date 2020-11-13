Илон Маск заразился коронавирусом и рассказал о странностях болезни

Основатель компании SpaceX, генеральный директор Tesla Илон Маск заразился коронавирусом.

Предприниматель рассказал, что у него проявились симптомы обычной простуды. Он сдал четыре теста на COVID-19, два из которых показали положительный результат. Об этом миллиардер написал на личной странице в Twitter.

При этом Маск отметил, что его удивляет разница в результатах ПЦР-тестов, так как он сдавал их в одной и той же лаборатории. Он уточнил, что пересдал тест в других лабораториях и сейчас ожидает результатов.

"Происходит что-то очень странное. Сегодня тестировался на COVID четыре раза. Результаты двух тестов – отрицательные, двух − положительные. Одно и то же оборудование, один и тот же тест, одна и та же медсестра", − заявил Маск.

Он добавил, что если такое произошло с ним, то это может быть распространенной проблемой.

Илон Маск уточнил, что пока симптомы напоминают обычную простуду. Также он подчеркнул, что вскоре получит результаты ПЦР-тестов из разных лабораторий и ситуация прояснится.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Илон Маск заявил, что не будет делать прививку против коронавирусной инфекции, когда вакцина станет доступной. Предприниматель объяснил свое решение тем, что он и его дети не входят в группу риска по заражению COVID-19.