Илон Маск решил помочь протестующим жителям Беларуси: что предложили в сети

Елена Кордунова Люди 17:12, 13.08.2020 Обновлено: 17:15, 13.08.2020

Всемирно известный предприниматель, глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск публично отреагировал на массовые акции протестов в Беларуси

Миллиардер прокомментировал ролик с места событий, который распространили в Twitter. Пользователь отметил: "Беларусь в огне. Убийства, избиения и произвол. Распространите это по миру. Илон Маск, Билл Гейтс, кто угодно, кто может придать этому огласки. Сделайте это сейчас".

Спустя некоторое время под сообщением-призывом появился ответ: "Очень жаль слышать это. Как мы можем помочь?".

Илон Маск отреагировал на протесты в Беларуси
Twitter

В ответ на вопрос многие отметили, что белорусам необходим высокоскоростной интернет, который в их стране постоянно "глушится", а также привлечение внимания мировой общественности.

"В первую очередь, протестующие в Беларуси нуждаются во внимании мировой общественности, думаю, вы можете в этом помочь. Вы можете помочь материально", – написали в Twitter.

Что попросили пользователи у Илона Маска
Twitter

Также пользователи пошутили, что Илон Маск может прислать в Беларусь роботов или драконов, которые помогут бороться за справедливость.

Twitter
Twitter

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на протесты, которые вспыхнули в Беларуси после выборов, отреагировал певец и актер Джаред Лето.

Комментировать
Шоу Люди

Смотрите также

Филарет – о Донбассе: будем рады, если русские будут жить на этой земле как наши братья

На Донбассе погиб разведчик ВСУ

На Донбассе подорвались воины ВСУ: есть погибший и раненый

Украинцы выступили против русского языка в качестве государственного – опрос

Лукашенко принял все условия Путина о поглощении Беларуси, – политолог Соловей