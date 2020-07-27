Илон Маск пригрозил расправой Джонни Деппу из-за запугиваний отрезать половые органы

Основатель компании SpaceX и Tesla Илон Маск отреагировал на угрозы звезды "Пиратов Карибского моря" Джонни Деппа отрезать половые органы из-за его бывшей жены Эмбер Херд.

В Высоком суде Лондона (Великобритания) зачитали переписки 57-летнего актера с его другом, в котором они обсуждали 49-летнего бизнесмена, сообщает The Mirror.

"Я покажу ему вещи, которые он никогда раньше не видел, например, другую сторону его п*ниса, когда я отрежу его", – написал Джонни Депп.

Эмбер Херд и Маск Peopletalk

Когда Маск узнал об угрозах, пошутил, чтобы ему сообщили, "если Джонни захочет драки в клетке". Также бизнесмен посоветовал Херд и Деппу "закопать топор войны и идти дальше".

"У меня определенно не было интрижки с Эмбер, когда она была замужем за Джонни. Это ложь... И у нас не было никакой любви втроем. Думаю, люди склонны представлять себе чужие отношения куда более непристойными, чем они есть на самом деле", – пояснил Маск.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее адвокаты Джонни Деппа разоблачили экс-жену актера Эмбер Херд в сексе втроем с Илоном Маском и моделью Карой Делевинь. На очередном заседании была обнародована личная переписка актрисы и гендиректора SpaceX Илона Маска. Бизнесмен предлагал организовать "круглосуточную охрану" для Херд после ее разрыва с Джонни Деппом.