Илон Маск предлагал Эмбер Херд защиту от Деппа: в суде зачитали личную переписку экс-любовников

Судебные разбирательства между экс-супругами Джонни Деппом и Эмбер Херд продолжаются до сих пор. Так, на очередном заседании была обнародована личная переписка актрисы и гендиректора SpaceX Илона Маска, с которым, по утверждению Деппа, жена ему изменяла.

Как выяснилось, бизнесмен предлагал организовать "круглосуточную охрану" для Херд после ее разрыва со звездой "Пиратов Карибского моря". Он также писал, что актриса ему очень нравится и его предложение все равно останется в силе, даже если она больше никогда не захочет с ним встречаться. Об этом сообщает издание BBC.

"Предложение останется в силе, даже если ты никогда не захочешь видеть меня снова. В любом случае извини за то, что я вел себя как идиот. Молчание делает очень больно. Это важно только потому, что ты мне очень нравишься", –писал Маск бывшей подруге.

Эмбер Херд и Илон Маск (фото – ukrrain.com)

В ходе слушания адвокат Деппа также привел показания консьержа, который видел, как Маск посещал Херд, когда актер был в Австралии. Кроме того, по его словам, актриса передала предпринимателю копию своих ключей от пентхауса, чтобы он мог беспрепятственно к ней приходить.

Сама актриса не раз подчеркивала, что не общалась с Маском до 2016 года. В то же время звезда "Пиратов Карибского моря" обвинял бывшую жену в том, что она изменяла ему не только с основателем SpaceX, но и его коллегой Джеймсом Франко. В частности, адвокат показал кадры видеонаблюдения, на которых актриса встречала Франко у апартаментов Джонни. На тот момент Херд и Депп еще состояли в браке.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее адвокаты Джонни Деппа уличили экс-жену актера Эмбер Херд в сексе втроем с Илоном Маском и моделью Карой Делевинь.