Илон Маск отреагировал на новость о его участии в групповом сексе

Американский изобретатель и предприниматель Илон Маск прокомментировал слухи о групповом сексе с актрисой Эмбер Херд и моделью Карой Делевинь.

Об этом сообщает издание Page Six. По словам мужчины, он никогда не вступал с Делевинь в интимные отношения, и она может подтвердить это. Что касается Эмбер Херд, то роман с ней Маск отрицать не стал. Однако заявил, что начал встречаться с актрисой через месяц после ее развода с Джонни Деппом.

Маск ответил на обвинения в групповом сексе с Херд и Делевинь

"Мы с Карой друзья, но у нас никогда не было интимной близости. Также хочу подтвердить, что мы с Эмбер начали встречаться через месяц после того, как она подала на развод. Не думаю, что я вообще бывал рядом с Эмбер во время их семейной жизни!" – отметил Маск.

Напомним: о том, что Херд имела любовную связь с Делевинь и Маском, будучи замужем за Деппом, ранее заявил сосед звезды "Пиратов Карибского моря" Джош Дрю. Он рассказал об этом на судебном процессе Деппа против Херд по делу о клевете.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, как изменился Джонни Депп после разрыва с Эмбер Херд.