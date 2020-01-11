Их подозревали в романе: что случилось с двойником Андрея Данилко

Артист Андрей Данилко 10 января по случаю дня рождения клипмейкера Алана Бадоева показал особое фото.

Снимок Данилко разместил в Инстаграм, подписав "Самые искренние поздравления, Алан Бадоев".

На фото, кроме Данилко и Бадоева, Юрий Авраменко – по центру. Этот снимок от 2005 года, когда Бадоев снимал для Данилко клипы на его композиции "Кукла" и "После тебя".

В обоих клипах главную роль сыграл тогда 19-летний Юрий Авраменко. Данилко увидел в нем своего двойника.

"Мы тогда искали типаж, чтобы герой был, как я в 18 лет. И мы с Инкой (актриса и подруга Инна Белоконь, играет мать Сердючки. - ред) его нашли. Официанта Юрия Авраменко в ресторане в Ялте", - рассказывал Данилко в интервью Комсомольской правде.

В то же время желтые СМИ начали распространять слух, что у Данилко и Араменко – роман.

В 2007 году стало известно о тяжелой болезни у Юрия Авраменко.

"Я очень переживаю за Юру", – рассказал тогда Андрей Данилко.

"Как друг, как брат, как отец. Очень важно ценить того, кто всегда рядом с тобой, потому что в любой момент с человеком может случиться беда, и тогда весь мир переворачивается с ног на голову, начинаешь смотреть на вещи по-другому. Сейчас я готов сделать все и не знаю, что еще сделать, только бы вылечить Юру от жуткой болезни. Нет ничего, чтобы заставило бы меня отвернуться от него, ни в эту нелегкую минуту, ни тогда, когда снова настанет благополучное время", - добавлял он.

В комментариях к фото с Авраменко, которую Данилко опубликовал 10 января 2019 года, есть и такой: "этот чувак по центру умер, вроде…".

При этом человек с именем Юрий Авраменко и похожим на друга Данилко засветился на видео, опубликованном на ютубе в 2016 году на канале Slavic Arcade Church: "Юрий Авраменко (Гость церкви Arcade) - Кто такой Иисус".

Личная жизнь Андрея Данилко остается тайной за семью замками. В свои 46 лет официально он так и живет без пары.

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