Играл в "Кухне" и "Чернобыле": в России умер известный актер

В России скончался актер театра и кино Сергей Афанасьев. Он ушел из жизни после продолжительной болезни.

Об этом сообщает Союз кинематографистов России. Мужчине было 56 лет.

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"От нас ушел талантливый актер, добрый, светлый и очень мужественный человек. Светлая память", - говорится в сообщении.

Он сыграл более чем в 80 фильмах и сериалах. У него в копилке такие киноленты, как "Час Волкова", "Кухня", "Земский доктор. Возвращение", "SuperБобровы", "Чернобыль. Зона отчуждения" и многие другие.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Париже на 93-году жизни умер известный французский актер Шарль Жерар. Это случилось в одной из столичных больниц, где легенда кино лежал в последнее время.

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