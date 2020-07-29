Игорю Крутому – 66: как изменился композитор после тяжелой болезни

В среду, 29 июля, известный российский композитор украинского происхождения Игорь Крутой отмечает день рождения.

Музыканту исполнилось 66 лет. Ранее стало известно о том, что Крутой перенес серьезное заболевание, из-за чего заметно изменился внешне. OBOZREVATEL предлагает узнать, как выглядит композитор после тяжелой болезни.

Слухи о болезни Крутого начали появляться еще в начале 2000-х, тогда музыканту приписывали онкологию. Сам он скрывал информацию о своем здоровье.

Игорь Крутой Instagram Игоря Крутого

В 2017 стало известно, что Крутой перенес серьезную операцию в США, после которой похудел на более, чем 20 килограмм. Выяснилось, что артист болеет сахарным диабетом а также имеет проблемы с органами пищеварения.

Теперь он вынужден придерживаться строгой диеты, а также смягчить гастрольный график, чтобы избежать серьезных осложнений в дальнейшем.

Игорь Крутой после болезни Газета. Ру

Что касается подозрений на рак, близкие Крутого недавно развеяли слухи: "Конечно, все очень беспокоятся, поддерживают Игоря. Всякие были выдумки по поводу диагноза, но, слава Богу, у него нет рака. А потеря веса связана со строгой диетой, прописанной специалистами. Иногда кажется, что он вообще ничего не ест".

Игорь Крутой до болезни 24СМИ

Напомним, Игорь Крутой родился в Украине (город Гайворон, Кировоградская область) в 1954 году. С самого детства любил музыку, самостоятельно учился играть на инструментах и, по его словам, всегда знал что так или иначе свяжет свою жизнь с музыкальной индустрией.

Как изменился Игорь Крутой после болезни Дни. Ру

Признание к Крутому пришло в конце 80-х годов после многочисленных попыток пробиться на эстраду. В настоящее время в его список песен входит болеет 300 композиций, написанных для 150 различных артистов и музыкантов. Также в исполнительский репертуар входит около 10 сольных треков и 14 дуэтов с другими исполнителями.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Игорь Крутой напугал своих фанатов изнеможденным внешним видом, из-за чего в сети начали вновь распространять слухи о его болезни.