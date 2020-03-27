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27 марта • обновлено в 09:27
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Игоря Николаева госпитализировали: известен диагноз

3.5т
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60-летнему российскому певцу и композитору Игорю Николаеву, которого вчера, 26 марта, госпитализировали с подозрением на коронавирус, диагностировали пневмонию.

Об этом пишет издание Lenta.ru.

Игорь Николаев

Игорь Николаев

vokrug.tv

Так, сообщается, что сейчас артист находится в состоянии средней степени тяжести.

Кроме того, известно, что в больнице в Коммунарке Николаев сдал тест на коронавирус. Однако результаты будут известны через несколько дней.

Игорь Николаев

Игорь Николаев

aif.ru

Отметим, что Игорь Николаев – советский и российский композитор, певец, автор многих песен. В 2019 году Николаев получил звание народного артиста России. На его счету более 20 музыкальных альбомов, а также множество хитов, включая "Выпьем за Любовь", "Пять причин" и "Малиновое вино".

Игорь Николаев

Игорь Николаев

pronedra.ru

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко подтвердил, что у 78-летнего российского певца Льва Лещенко коронавирус.

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Автор
Анна Михно
Персона
Игорь Николаев (певец)
Место
Россия
Тег
Новости России
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