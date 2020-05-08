Игорь Пелых разбился в жуткой аварии 11 лет назад: как спустя годы живет семья погибшего ведущего

Популярный украинский телеведущий Игорь Пелых ровно 11 лет тому назад погиб в жуткой аварии на проспекте Победы в Киеве. Он запомнился по передачам "Галопом по Європах", "На свою голову" и "Лабіринт". Ему было 35 лет.

В годовщину гибели журналиста OBOZREVATEL узнавал, как спустя годы живет его семья (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Игорь Пелых Lichnosti.net

Игорь Пелых: ведущий, диджей, музыкант и журналист

Игорь Пелих родился 3 февраля 1974 года в Тернополе. Работал ведущим на "Радио Тернополь", а с 1998 года по 1999 год – диджеем на киевском "Радіо Столицi".

В 1999 году стал ведущим программы "Не все дома" на "1+1", которую вел вместе с будущей супругой Александрой Лозинской.

С 2000 Игорь Пелых работал администратором сайта ICTV, позже стал ведущим и продюсером на этом телеканале. Вел программы "Галопом по Европам", "На свою голову" и "Лабиринт".

Пелых был любимцем всей страны, символом жизнерадостности и оптимизма на украинском телевидении.

Авария, в которой погиб Игорь Пелых

Игорь Пелых погиб 8 мая 2009 года около 5 часов утра в жуткой аварии в Киеве на проспекте Победы, 82. В тот день ведущий вместе с друзьями ехал на свадьбу в Житомир.

За рулем Honda Accord был друг Игоря и его партнер по бизнесу Олег Кириллов. Он двигался по третьей полосе движения. Ехал со стороны улицы Дегтяревской в направлении Щербакова. Не выбрав безопасную дистанцию, он влетел в авто Volkswagen Passat, который двигался в попутном направлении.

Авария, в которой погиб Игорь Пелых autocentre.ua

Авария, в которой погиб Игорь Пелых autocentre.ua

После столкновения Honda вылетела в зеленую зону, врезалась в два дерева и перевернулась. Игорь Пелых и его 21-летняя знакомая, с которой он сидел на заднем сиденье, вылетели через лобовое стекло. Ведущий погиб на месте. Студентка Александра Гринченко умерла по дороге в больницу. Еще одна пострадавшая, Инна Исикова, которая сидела на переднем сидении, тоже умерла в больнице. Олег Кириллов с окровавленной головой вылез из авто и скрылся.

Позже виновника аварии разыскали и осудили. Кириллову дали девять лет тюрьмы и обязали выплатить моральное и материальное возмещение пострадавшим и родственникам погибших.

"Я имел честь и огромное удовольствие дружить с Игорем. Мы даже вместе делали благотворительный телемарафон и планировали много интересных акций. Игорь был необычным человеком. Человек-праздник, человек-огонек. Человек с улыбкой на лице и глубиной в глазах. За несколько дней до этой ужасной аварии мы пили кофе и говорили о планах. Он много курил. Договорились созвониться 10 мая сразу после праздников. Ему надо было ехать на свадьбу друга в Житомир. По дороге на эту свадьбу и произошла авария, унесшая жизнь Игоря Пелыха", – вспоминает друг Игоря Юрий Гусев.

Как выглядят повзрослевшие дети Игоря Пелыха

Вместе с женой Александрой Лозинской Игорь Пелых воспитывал троих детей: сына Ивана, дочерей Соломию и Устинью.

Так, старший сын Игоря Пелыха Иван родился в 2001 году, дочь Соломия – в 2003, Устина – в 2007.

Игорь Пелых с семьей "Вести"

Игорь Пелых с семьей Open.ua

У всех троих детей есть аккаунты в соцсетях. На странице Ивана Пелыха указано, что он окончил частную киевскую школу "Афины", а на данный момент учится на кинооператора в Киевском национальном университете имени Карпенко-Карого.

Сын Игоря Пелыха Иван instagram.com/ivanpelykh

Сын Игоря Пелыха Иван instagram.com/ivanpelykh

Дети Игоря Пелыха instagram.com/solomiya_pelykh

Переглянути цей допис в Instagram Bratislava trip☀️ #slovakia #bratislava #hrad #gopro #hero7 Допис, поширений Ivan Pelykh (@ivanpelykh) 17 Жов 2019 р. о 1:29 PDT

Юноша встречается с девушкой по имени Мартина.

Сын Игоря Пелыха Иван и его девушка instagram.com/ivanpelykh

Второй ребенок Игоря Пелыха, Соломия Пелых, является воспитанницей национальной украинской скаутской организации "Пласт".

Дочь Игоря Пелыха Соломия instagram.com/solomiya_pelykh

Дочь Игоря Пелыха Соломия instagram.com/solomiya_pelykh

Дочь Игоря Пелыха Соломия instagram.com/solomiya_pelykh

Соломія Пелих / facebook.com

Младшая, Устина Пелых, – еще школьница.

Устина Пелых в 2018 году facebook.com/justyna.pelykh

Устина Пелых facebook.com/sasha.lozinskaya.3

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