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30 марта • обновлено в 09:58
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Игорь Николаев озвучил результаты теста на коронавирус

3.4т
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Российский композитор и певец Игорь Николаев сообщил о получении отрицательного анализа на коронавирус.

Об этом 60-летний артист рассказал на своей странице в Instagram

Игорь Николаев

Игорь Николаев

aif.ru

Так, в соцсети Николаев опубликовал новый пост.

"Долгожданный результат: COVID-19 "Отрицательно"! Я очень благодарен своим друзьям и коллегам за искреннее беспокойство и слова поддержки! Спасибо всем, кто верил в положительный исход и был тактичным и доброжелательным! Спасибо прекрасному коллективу Коммунарки за профессионализм, оптимизм и неравнодушие! Спасибо семье за любовь, веру и надежду на лучшее!", – написал композитор.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что испанского оперного певца, 79-летнего Пласидо Доминго, который заразился коронавирусом, госпитализировали из-за ухудшения состояния здоровья.

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Автор
Анна Михно
Персона
Игорь Николаев (певец)
Место
Россия
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