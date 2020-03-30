Игорь Николаев озвучил результаты теста на коронавирус

Российский композитор и певец Игорь Николаев сообщил о получении отрицательного анализа на коронавирус.

Об этом 60-летний артист рассказал на своей странице в Instagram

Игорь Николаев aif.ru

Так, в соцсети Николаев опубликовал новый пост.

"Долгожданный результат: COVID-19 "Отрицательно"! Я очень благодарен своим друзьям и коллегам за искреннее беспокойство и слова поддержки! Спасибо всем, кто верил в положительный исход и был тактичным и доброжелательным! Спасибо прекрасному коллективу Коммунарки за профессионализм, оптимизм и неравнодушие! Спасибо семье за любовь, веру и надежду на лучшее!", – написал композитор.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что испанского оперного певца, 79-летнего Пласидо Доминго, который заразился коронавирусом, госпитализировали из-за ухудшения состояния здоровья.

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