Игорь Кондратюк: Украина безнадежно отстала от развитых стран касаемо выборов

Украинский телеведущий и продюсер Игорь Кондратюк сравнил украинские местные выборы, которые состоялись 25 октября с президентскими выборами в США. По его мнению, "Украина безнадежно отстала" в подсчете голосов и проведению выборов.

Об этом он написал на личной странице в Facebook. Также Кондратюк поделился личным опытом работы на избирательном участке.

"Украина безнадежно отстала от развитых стран в скорости обнародования результатов выборов. Смотрим, как результаты в США становятся известными через несколько часов после закрытия участков. Почему у нас такое невозможно? Во время мобильных телефонов и интернета?" – возмутился продюсер.

Игорь Кондратюк сравнил выборы в Украине и США. Facebook Игоря Кондратюка

Он уточнил, что когда-то работал на избирательном участке и все голоса там были подсчитаны уже спустя несколько часов после завершения голосования. При этом результаты выборов также были обнародованы с существенной задержкой.

"Я однажды был членом избирательной комиссии на избирательном участке. И уже через пару часов после закрытия участка мы все посчитали! Почему у нас так долго "считают" результаты голосования?" – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Игорь Кондратюк высказался о людях, которые баллотировались на местные выборы 2020 в Украине. По словам знаменитости, сейчас многие "бросились" в политику, ведь думают, что это не профессия, а – лафа. Но в результате к власти приходят "взяточники, лжецы и клоуны".