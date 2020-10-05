Игорь Кондратюк: с 2014 года я с россиянами не общаюсь

Известный продюсер Игорь Кондратюк заявил, что война с врагами Украины происходит везде, не только в зоне боевых действий. Также он признался, что с 2014 года не общается с русскими.

Такое мнение он высказал в интервью изданию "Факты" по случаю премьеры патриотического сериала "Доброволец". Режиссером ленты стал Ахтем Сеитаблаев, а продюсером – сам Кондратюк.

Телеведущий объяснил, что "Доброволец" – это история главного героя Дмитрия, который вместе с другими бойцами помогает СБУ остановить преступников, которые планируют теракт в столице. Персонажа сыграл актер, участник АТО Олег Шульга.

"Надо быть все время начеку. Потому что еще в марте 2014 года некоторые считали, что мы – мирные наивные люди и нейтральная страна. Что за это получили? Большую фигу! И надо иметь мозги, чтобы понять: то, что случилось было не маячком, а большим трагическим уроком, который привел к огромному числу жертв и потери территорий", – отметил Кондратюк.

Также продюсеру задали вопрос об интеллектуальной игры "Что? Где? Когда?", игроком которой он когда-то был. Его команда даже была обладателем "Хрустальной совы". Недавно клуб отметил 45-летний юбилей, поэтому Кондратюка спросили, поздравили ли его с этим событием.

"Нет, я ни с кем из игроков не поддерживаю столь тесные отношения. По-моему, только Борису Бурде написал: "Поздравляю", потому что он поставил лайк под моим постом в Facebook. С 2014 года, скажу откровенно, я с россиянами не общаюсь", – добавил телеведущий.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Игорь Кондратюк заявил, что украинская власть в лице президента и его команды должна четко показать, что она не "выступает за дружбу" со страной-агрессором Россией.