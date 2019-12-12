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12 декабря • обновлено в 11:13
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"ИГИЛ по-киевски!" Россияне взвыли от восторга из-за поездки "Мисс Львова" в Москву

1.8т
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Скандал вокруг поездки в РФ "Мисс Львов-2018" Натальи Болюх развеселил россиян, однако разозлил топовый пропагандистский ресурс.

Издание "РИА Новости" и еще несколько российских СМИ подали информацию, будто невинную девушку загнобили на родине.

Наталья Болюх

Наталья Болюх

instagram./topnatalia

Уточняется, будто украинские средства массовой информации "затравили" украинскую красавицу за якобы невинное действие. Тем временем, россияне в комментариях ликуют из-за скандала в прессе вокруг Болюх.

"ИГИЛ по-киевски!" Россияне взвыли от восторга из-за поездки "Мисс Львова" в Москву
"ИГИЛ по-киевски!" Россияне взвыли от восторга из-за поездки "Мисс Львова" в Москву
"ИГИЛ по-киевски!" Россияне взвыли от восторга из-за поездки "Мисс Львова" в Москву

"Продалась за деньги", "Да-да, но только, как насчет "прослужить" идолу здоровья, красоты и долголетия? Продаться и без короны можно. Не зря же корону, усыпанную сапфирами, хрусталем и бриллиантами, водружают на голову", "В этой демократической стране осталось только заставлять надевать паранджу с надписями: "Героям слава". ИГИЛ по-киевски", "Патриотизм не помешал девочке съездить в столицу страны-агрессора и оторваться не хуже, чем в Амстердаме", "Пусть хавают сполна плоды Евромайдана", – отреагировали россияне в комментариях.

"ИГИЛ по-киевски!" Россияне взвыли от восторга из-за поездки "Мисс Львова" в Москву
"ИГИЛ по-киевски!" Россияне взвыли от восторга из-за поездки "Мисс Львова" в Москву
"ИГИЛ по-киевски!" Россияне взвыли от восторга из-за поездки "Мисс Львова" в Москву
Наталья Болюх

Наталья Болюх

instagram./topnatalia

Наталья Болюх

Наталья Болюх

instagram./topnatalia

Как сообщал OBOZREVATEL, журналисты издания "Высокий Замок" обратили внимание на посты Болюх в сторис, а также на публикации в соцсети ее московского друга Алика. Девушка поехала в Москву. В комментариях она пыталась оправдаться, что отправилась в Амстердам на день рождения друзей.

Наталья Болюх ответила на скандал с поездкой в Москву

Наталья Болюх ответила на скандал с поездкой в Москву

instagram./topnatalia

Читайте также: что показывала в сети оскандалившаяся с Россией "Мисс Львова".

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Автор
Дмитрий Гриневич
Тема
российская пропаганда
Место
Россия
Теги
скандалы шоу-бизнес слухи пропаганда
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филя филя
филя филя
загнобили? да вы что, даже здесь на обосе упоротые ласково писали про нее: "портфолио ...ляди". что тут загнобного?)))
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