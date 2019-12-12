"ИГИЛ по-киевски!" Россияне взвыли от восторга из-за поездки "Мисс Львова" в Москву

Скандал вокруг поездки в РФ "Мисс Львов-2018" Натальи Болюх развеселил россиян, однако разозлил топовый пропагандистский ресурс.

Издание "РИА Новости" и еще несколько российских СМИ подали информацию, будто невинную девушку загнобили на родине.

Наталья Болюх instagram./topnatalia

Уточняется, будто украинские средства массовой информации "затравили" украинскую красавицу за якобы невинное действие. Тем временем, россияне в комментариях ликуют из-за скандала в прессе вокруг Болюх.

"Продалась за деньги", "Да-да, но только, как насчет "прослужить" идолу здоровья, красоты и долголетия? Продаться и без короны можно. Не зря же корону, усыпанную сапфирами, хрусталем и бриллиантами, водружают на голову", "В этой демократической стране осталось только заставлять надевать паранджу с надписями: "Героям слава". ИГИЛ по-киевски", "Патриотизм не помешал девочке съездить в столицу страны-агрессора и оторваться не хуже, чем в Амстердаме", "Пусть хавают сполна плоды Евромайдана", – отреагировали россияне в комментариях.

Наталья Болюх instagram./topnatalia

Наталья Болюх instagram./topnatalia

Как сообщал OBOZREVATEL, журналисты издания "Высокий Замок" обратили внимание на посты Болюх в сторис, а также на публикации в соцсети ее московского друга Алика. Девушка поехала в Москву. В комментариях она пыталась оправдаться, что отправилась в Амстердам на день рождения друзей.

Наталья Болюх ответила на скандал с поездкой в Москву instagram./topnatalia

Читайте также: что показывала в сети оскандалившаяся с Россией "Мисс Львова".

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал