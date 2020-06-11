Игги Азалия впервые стала мамой: почему звезда скрывала рождение ребенка

Известная австрало-американская хип-хоп исполнительница Игги Азалия сообщила, что у нее есть сын.

Этой неожиданной новостью 30-летняя звезда поделилась в сториз у себя в Instagram. "У меня есть сын. Я ждала подходящего момента, чтобы рассказать об этом, но чем дольше молчала, тем сильнее понимала, что я нетерпелива в желании поделиться такой огромной новостью с миром", – написала Игги.

Подробности беременности, которую тщательно скрывала, как и то, кто отец ребенка, певица раскрывать не стала. И лишь добавила, что не планирует показывать сына публике: "Я хочу сохранить его жизнь в тайне, но при этом хочу разъяснить, что его появление на свет не является секретом, и я люблю его безгранично".

Игги Азалия Instagram Игги Азалии

Отметим, что в сентябре прошлого года стало известно об отношениях Игги Азалии с американским рэпером Playboi Carti, а уже в декабре в СМИ стали появляться слухи о возможной беременности звезды, однако правду Игги Азазлия открыла только сейчас.

Игги Азалия Instagram Игги Азалии

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что эпатажная певица разделась в прямом эфире.

Напомним, что еще одна певица скоро станет мамой. Недавно Джамала поделилась трогательными кадрами беременной фотосессии.