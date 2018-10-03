''Ідіть у ср*ку!'' Флешмоб Зеленского против политиков набирает популярности

Интернет-флешмоб "Ідіть у с*аку", запущенный украинским комиком Владимиром Зеленским в ответ на матерное оскорбление журналиста народным депутатом Олегом Барной, набирает популярности в сети.

Как отметил ранее в личном видеообращении лидер "95 Квартала", флешмоб направлен на борьбу с хамством и неуважением нардепов по отношению к гражданам Украины. На личных страницах в социальных сетях украинцы публикуют короткие видео, на которых обращаются к депутатам со словами "ідіть у с*аку!"

"Я думаю, что в лице этого журналиста он послал на три буквы всех представителей медиа. Поэтому, я думаю, справедливо, что я от всех медиа — с ответным посланием", - подчеркнул Зеленский.

К флешмобу в течение нескольких часов после публикации ролика Зеленского присоединились его коллега, также резидент "95 Квартала" Евгений Кошевой, актер и комик Юрий Ткач, гендиректор канала "1+1" Александр Ткаченко, а также рядовые пользователи сети, возмущенные инцидентом с одиозным нардепом.

В целом же за это время на страницах Instagram и Facebook появились сотни похожих видео, записанных в разных городах Украины и даже украинцами за рубежом.

Напомним, народный депутат от Блока Петра Порошенко Олег Барна выругался матом на журналиста в кулуарах Верховной Рады после обвинений в кнопкодавстве.

"Какого хрена ты ко мне подошел? На х*й пошел бегом, пид*рас", - заявил Барна в ответ на обвинения журналиста-очевидца нарушений в зале Верховной Рады.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Владимир Зеленский растрогал украинцев словами о бойцах ВСУ и героях Майдана.