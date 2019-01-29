''Идиоты'': Билан оскандалился заявлением о поклонниках

Российский певец Дима Билан обозвал своих поклонников "идиотами" на приеме у врача.

Артист возмутился тому факту, что многие во время выступления обращают внимание на выпирающий живот (чтобы посмотреть видео, опубликованное в Instagram V lad Time проскрольте до конца страницы).

"На сцене когда начинаешь петь животом, кто-то фотографирует. И такие, типа: "О, у чавака живот". Идиоты", – сказал Билан.

Утоняется, что на приеме у врача Билан был в рамках подготовки к сольному концерту, чтобы проконсультироваться относительно голоса и дыхания. Медик согласилась с правильностью техники пения при помощи дыхания "животом" (петь диафрагмой), которая, к слову, используется оперными певцами для извлечения качественного звука и позволяет двигаться во время исполнения.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Дима Билан стал жертвой мошенников в сети, о чем предупредил поклонников.

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