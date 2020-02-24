Главная Новости
24 февраля • обновлено в 09:57
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

"Идиотка, что пошла на программу!" Успенская в истерике сбежала с шоу Собчак. Видео

13.6т
Читать материал на украинском

Российская телеведущая Ксения Собчак довела до истерики певицу Любовь Успенскую во время съемок своего нового шоу "Док-ток".

Так, на YouTube-канале "Передачи Первого канала" был опубликован анонс нового выпуска с Успенской (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Ксения Собчак

Ксения Собчак

Instagram @xenia_sobchak

Новости
"В ней все мертво!" Успенская обиделась на "хайпующую" Собчак из-за шоу о дочери

В передаче Собчак решила обсудить с певицей проблемы с ее единственной дочерью Татьяной.

"У нас в студии супермать Любовь Успенская. Но ее дочь с этим не согласна", – говорит Ксения, добавляя "ваша дочь принимает наркотики, и вы это знаете".

Ксения Собчак и Любовь Успенская

Ксения Собчак и Любовь Успенская

кадр из видео

Затем в анонсе показан еще один диалог между Собчак и Успенской:

"То есть своей вины вы перед дочкой не чувствуете? Вы считаете, что вы хорошая мать?", – интересуется телеведущая.

"Да! Супермать", – отвечает ей певица.

Любовь Успенская и Ксения Собчак

Любовь Успенская и Ксения Собчак

кадр из видео

Впрочем, в следующем кадре можно увидеть, как Успенская в истерике убегает из студии, крича слова:

"Дай бог, чтобы ты не узнала того горя, какое узнала я! Не хочу ничего слышать! Чушь собачья! Идиотка, что я пошла на эту программу!"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Любовь Успенская обвинила во всех проблемах с дочерью Татьяной Плаксиной своего супруга Александра.

Только в нашем Instagram вы узнаете все секреты Винника!

Автор
Анна Михно
Персоны
Ксения Собчак Любовь Успенская
Место
Россия
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
5
16
Смешно
1
Интересно
7
Печально
8
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Cachko Elena
Cachko Elena
яблоко от яблоньки, что посеешь, то и пожнешь
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Марченко Юра
Марченко Юра
Конечно что тут обсуждать ,для одних шоу,а для других горе горькое.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Марченко Юра, ну так чего она поперлась на такое шоу?думала там ей диферамбы петь будут?что видать довела роция ее до нищеты что она по шоу таскается?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги