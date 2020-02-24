"Идиотка, что пошла на программу!" Успенская в истерике сбежала с шоу Собчак. Видео

Российская телеведущая Ксения Собчак довела до истерики певицу Любовь Успенскую во время съемок своего нового шоу "Док-ток".

Так, на YouTube-канале "Передачи Первого канала" был опубликован анонс нового выпуска с Успенской (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Ксения Собчак Instagram @xenia_sobchak

В передаче Собчак решила обсудить с певицей проблемы с ее единственной дочерью Татьяной.

"У нас в студии супермать Любовь Успенская. Но ее дочь с этим не согласна", – говорит Ксения, добавляя "ваша дочь принимает наркотики, и вы это знаете".

Ксения Собчак и Любовь Успенская кадр из видео

Затем в анонсе показан еще один диалог между Собчак и Успенской:

"То есть своей вины вы перед дочкой не чувствуете? Вы считаете, что вы хорошая мать?", – интересуется телеведущая.

"Да! Супермать", – отвечает ей певица.

Любовь Успенская и Ксения Собчак кадр из видео

Впрочем, в следующем кадре можно увидеть, как Успенская в истерике убегает из студии, крича слова:

"Дай бог, чтобы ты не узнала того горя, какое узнала я! Не хочу ничего слышать! Чушь собачья! Идиотка, что я пошла на эту программу!"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Любовь Успенская обвинила во всех проблемах с дочерью Татьяной Плаксиной своего супруга Александра.

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