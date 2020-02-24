"Идиотка, что пошла на программу!" Успенская в истерике сбежала с шоу Собчак. Видео

Российская телеведущая Ксения Собчак довела до истерики певицу Любовь Успенскую во время съемок своего нового шоу "Док-ток".
Так, на YouTube-канале "Передачи Первого канала" был опубликован анонс нового выпуска с Успенской (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
Ксения Собчак
Instagram @xenia_sobchak
В передаче Собчак решила обсудить с певицей проблемы с ее единственной дочерью Татьяной.
"У нас в студии супермать Любовь Успенская. Но ее дочь с этим не согласна", – говорит Ксения, добавляя "ваша дочь принимает наркотики, и вы это знаете".
Ксения Собчак и Любовь Успенская
кадр из видео
Затем в анонсе показан еще один диалог между Собчак и Успенской:
"То есть своей вины вы перед дочкой не чувствуете? Вы считаете, что вы хорошая мать?", – интересуется телеведущая.
"Да! Супермать", – отвечает ей певица.
Любовь Успенская и Ксения Собчак
кадр из видео
Впрочем, в следующем кадре можно увидеть, как Успенская в истерике убегает из студии, крича слова:
"Дай бог, чтобы ты не узнала того горя, какое узнала я! Не хочу ничего слышать! Чушь собачья! Идиотка, что я пошла на эту программу!"
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Любовь Успенская обвинила во всех проблемах с дочерью Татьяной Плаксиной своего супруга Александра.
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