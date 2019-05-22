"Иди в ж*пу": Каменских смутила Потапа

Украинская поп-дива Настя Каменских (NK), информация о свадьбе которой взбудоражила сеть, смутила Алексея Потапенко (Потапа) благодарностями.

Это произошло, когда она записывала свой блог в YouTube-канале во время посещения США в рамках промо-тура Peligroso (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Потап сопровождал Каменских, пока она посещала всевозможные интервью. График был настолько насыщенным, что Насте приходилось краситься в машине вместо того, чтобы лишние минуты уделить сну.

Настя Каменских (NK) и Потап (Алексей Потапенко) Скриншот

"Мы довольные и счастливые закончили свою запись. Я хотела сказать огромнейшее спасибо Алексею Потапенко – этому гению, который помогает", – сказала она после записи песни PELIGROSO.

Потап заметил, что Каменских молодец, потому что, несмотря на ранний подъем, умудряется дать интервью на английском и испанском языках. "Пожалуйста, ну хватит меня хвалить. Я очень смущаюсь, когда ты меня хвалишь", – сказал он после записи.

Каменских и Потап Кадр из видео

"Иди в ж*пу, это мой блог… Спасибо огромное этому человеку за то, что он меня поддерживает, помогает. И совместно со мной покоряет эту часть планеты", – добавила Каменских, при чем до этого сказала, что в ее блоге не выражаются "даже на польском".

Видео: Настя Каменских (NK) смутила Алексея Потапенко (Потапа)

Полный выпуск блога Насти Каменских в рамках промо-тура Peligroso

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