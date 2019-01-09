''Иди в порно'': российскую певицу разгромили из-за откровенного видео

Популярная российская певица, бывшая участница группы "серебро" Ольга Серябкина взбудоражила сеть откровенным видео. На нем девушка позирует в ярком купальнике.

Ролик певица разместила на своей странице в Instagram.

instagram.com/serebro_official

Пользователи сети отметили, что она выглядит слишком откровенно и ей стоит задуматься о том, что она показывает своим подписчикам. Некоторые фолловеры Серябкиной заявили, что звезда набрала лишние килограммы и выглядит не очень хорошо.

Как ранее писал OBOZREVATEL, российская певица и участница группы "Серебро" Ольга Серябкина озадачила поклонников располневшей фигурой в прозрачном платье, сквозь которое были видны ее трусики.