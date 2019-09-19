"Идеальная женщина!" Седокова показала пышную грудь и вызвала ажиотаж в сети

Украинская певица Анна Седокова, которая живет и выступает в РФ, вызвала ажиотаж среди поклонников новым пикантным фото.

Экс-солистка группы "ВИА Гра" опубликовала откровенный снимок на своей странице в Instagram. На нем она позирует в блузе с глубоким декольте, демонстрирующим пышную грудь.

Анна Седокова instagram/annasedokova

Фото сделано на кухне, а руки и грудь артистки присыпаны мукой. "Скажите по правде: важнее, чтобы котлетки или красные чулочки?" – спросила у подписчиков она, поинтересовавшись, что важнее для мужчин – внешний вид девушки или ее умение готовить.

instagram/annasedokova

Фанаты звезды засыпали ее комплиментами, назвав фото кокетливым и сексуальным. "Идеальная женщина!" – восхитился один из подписчиков.

Некоторые комментаторы-мужчины ответили, что предпочли бы "котлетки, приготовленные в красных чулках".

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Отметим, Седокова часто радует фанатов откровенными снимками. Предлагаем посмотреть и на другие фото певицы, которые она публикует в Instagram:

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анна Седокова взволновала поклонников новость о том, что больна крапивницей. Однако буквально через пару дней показала себя во всей красе в купальнике у бассейна, успокоив фанатов.

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