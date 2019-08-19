"Идеальная девушка": Ратаковски показала грудь в откровенном купальнике

Американская супермодель, звезда обнаженных фотосессий Эмили Ратаковски восхитила поклонников очередным ярким видео. На нем она позировала в купальнике, который едва прикрывает ее грудь.

Ролик Ратаковски разместила на своей странице в социальной сети Instagram. Поклонники модели оставили тысячи комментариев и восхитились красотой девушки.

"Такая красивая", "Идеальная девушка", "Шикарная", "Идеальное тело", "Я люблю тебя!", - пишут в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Ратаковски озадачила поклонников поддержкой бодипозитива, популярность которого растет с каждым годом. Она снялась в провокационной фотосессии для модного глянца Harper's Bazaar, продемонстрировав небритые подмышки.

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