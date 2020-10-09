Ида Галич с мужем заразились коронавирусом

Российская видеоблогер Ида Галич и ее муж Алан Басиев заболели коронавирусом.

Об этом знаменитость сообщила в сториз в своем Instagram-аккаунте. Пока неизвестно, как чувствует себя их восьмимесячный сын Леон.

"Люди, у нас с мужем COVID-19. Оказывается, попасть на КТ (компьютерная томография. – Ред.) – это целый квест", – написала Галич.

Позже блогер опубликовала видео из своей квартиры и заявила, что они с Аланом находятся дома и у них все хорошо.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский певец, фронтмен популярной группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк заразился коронавирусом. Также музыкант рассказал о своем самочувствии.