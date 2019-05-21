"И тут голая!" Седокова разозлила сеть провокационным видео с фанатом

Украинская певица, экс-солистка группы "ВИА Гра" Анна Седокова, которая живет и работает в России, возмутила сеть провокационным видео с фанатом.
Так, ролик из концерта в Саратове (Россия) звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она сидя на сцене в довольно откровенном костюме пела одну из своих песен "Мое сердце в бинтах" вместе с парнем в дуэте. Отметим, что певица была одета в прозрачные черные колготки, стринги и блестящий корсет, а акцент в видео был сделан на ее оголенной "пятой точке" (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).
Анна Седокова
Фото из Instagram
"Сегодня на концерте у меня случился дуэт. Симпатичный парень пел так красиво, что я отдала свой второй микрофон ему, а после он сказал, что в списке желаний у него было четко написано: "Дуэт с Анной Седоковой". Желания сбываются, поверьте мне", — написала Анна.
Поклонники бурно отреагировали на новую публикацию звезды. Они написали, что Седокова слишком вульгарно ведет себя на выступлениях, и ей не помешало бы одеться.
"А не голой выступать уже не модно?", "Что это за костюм с открытой попой? Вам не стыдно?", "И тут голая","Вульгарная Седокова, вульгарное выступление — все как всегда", "Хоть бы попу прикрыла", — прокомментировали люди.
Воскресенье. Саратов. Спасибо ❤️ Это были сумасшедшие дни. Киев, Краснодар, Питер, Белгород, Саратов ❤️ Я невероятно счастлива , что вы у меня такие офигенные. Открытые, красивые, яркие ! Сегодня на концерте у меня случился дуэт. Симпатичный парень пел так красиво, что я отдала свой второй микро ему, а после он сказал, что в списке желаний у него были чётко написано: "дуэт с Анной Седоковой". Желания сбываются ! Поверьте мне! Поверьте нам! Я хочу большой летний тур в каждом городе! Хочу увидеть вас ! Хочу чувствовать! Сейчас запишу это в свой блокнотик желаний, а пока люблю и ценю безгранично ❤️
Предлагаем также посмотреть и на откровенные фото Анны Седоковой, которыми она радовала поклонников в сети в последнее время.
Анна Седокова продемонстрировала "пятую точку"
Фото из Instagram
Анна Седокова засветила пышную грудь
Фото из Instagram
Анна Седокова в сексуальном белье
Фото из Instagram
Анна Седокова оголила грудь
Фото из Instagram
Анна Седокова в стильном леопардовом купальнике
Фото из Instagram
Анна Седокова голая в постели
Фото из Instagram
Анна Седокова в сексуальном образе зайчика Playboy
Фото из Instagram
Анна Седокова продемонстрировала "пятую точку"
Фото из Instagram
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анна Седокова разозлила сеть обнаженным фото. Кроме того, поклонники возмутились, что в подписи к снимку она написала "Я умею миксовать в одном посте секс и детей".
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