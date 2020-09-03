"И снова 3 сентября": прикольные картинки, шутки и мемы с Шуфутинским
День 3 сентября у многих ассоциируется с хитом Михаила Шуфутинского с одноименным названием. Так, по сети ходит множество мемов на эту тему.
Специально для своих читателей OBOZREVATEL публикует прикольные картинки и шутки о популярной песне.
Как известно, музыку к песне "3 сентября" написал российский композитор Игорь Крутой, а слова – Игорь Николаев.
Первоначально песня предназначалась для другого исполнителя, но Шуфутинский, услышав композицию, отметил ее магнетизм и обязательно захотел ее спеть. Шансонье исполнил "3 сентября" впервые в 1993 году в рамках альбома "Гуляй, душа!", который вышел в 1994-м.
Как сообщал OBOZREVATEL, хит Шуфутинского "3 сентября" вызвал ажиотаж в сети: как пользователи "переворачивают календарь".