"И снова 3 сентября": прикольные картинки, шутки и мемы с Шуфутинским

Анна Паскевич Люди 12:21, 3.09.2020 Обновлено: 12:26, 3.09.2020

День 3 сентября у многих ассоциируется с хитом Михаила Шуфутинского с одноименным названием. Так, по сети ходит множество мемов на эту тему.

Специально для своих читателей OBOZREVATEL публикует прикольные картинки и шутки о популярной песне.

"3 сентября" Шуфутинского: прикольные картинки
Фото: apostrophe.ua
"3 сентября" Шуфутинского: приколы
Фото: mixnews.lv
Прикол про Шуфутинского
Фото: myprikol.com
Прикол про 2 сентября
Фото: twitter.com/fake_LNR
Мем с Шуфутинским в стиле мультсериала "Губка Боб"
Фото: twitter.com/Kirya_kem
Прикол про 3 сентября
Фото: mixnews.lv
Мем про 3 сентября
Фото: myprikol.com
Шутка о Шуфутинском и 3 сентября: "Просто переверни календарь"
Фото: mybelovo.ru
Прикол с Шуфутинским
Фото: facebook.com/starkstarodvorova
Смешные картинки про 3 сентября: "Какое там сегодня число?"
Фото: Pinterest

Как известно, музыку к песне "3 сентября" написал российский композитор Игорь Крутой, а слова – Игорь Николаев.

Первоначально песня предназначалась для другого исполнителя, но Шуфутинский, услышав композицию, отметил ее магнетизм и обязательно захотел ее спеть. Шансонье исполнил "3 сентября" впервые в 1993 году в рамках альбома "Гуляй, душа!", который вышел в 1994-м.

Как сообщал OBOZREVATEL, хит Шуфутинского "3 сентября" вызвал ажиотаж в сети: как пользователи "переворачивают календарь".

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