"И снова 3 сентября": прикольные картинки, шутки и мемы с Шуфутинским

День 3 сентября у многих ассоциируется с хитом Михаила Шуфутинского с одноименным названием. Так, по сети ходит множество мемов на эту тему.

Специально для своих читателей OBOZREVATEL публикует прикольные картинки и шутки о популярной песне.

"3 сентября" Шуфутинского: прикольные картинки Фото: apostrophe.ua

"3 сентября" Шуфутинского: приколы Фото: mixnews.lv

Прикол про Шуфутинского Фото: myprikol.com

Прикол про 2 сентября Фото: twitter.com/fake_LNR

Мем с Шуфутинским в стиле мультсериала "Губка Боб" Фото: twitter.com/Kirya_kem

Прикол про 3 сентября Фото: mixnews.lv

Мем про 3 сентября Фото: myprikol.com

Шутка о Шуфутинском и 3 сентября: "Просто переверни календарь" Фото: mybelovo.ru

Прикол с Шуфутинским Фото: facebook.com/starkstarodvorova

Смешные картинки про 3 сентября: "Какое там сегодня число?" Фото: Pinterest

Как известно, музыку к песне "3 сентября" написал российский композитор Игорь Крутой, а слова – Игорь Николаев.

Первоначально песня предназначалась для другого исполнителя, но Шуфутинский, услышав композицию, отметил ее магнетизм и обязательно захотел ее спеть. Шансонье исполнил "3 сентября" впервые в 1993 году в рамках альбома "Гуляй, душа!", который вышел в 1994-м.

Как сообщал OBOZREVATEL, хит Шуфутинского "3 сентября" вызвал ажиотаж в сети: как пользователи "переворачивают календарь".

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