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"И на воле, и в зоне": Джигурда вспомнил о тюремном опыте умершего Токарева

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Скандальный актер и певец Никита Джигурда отреагировал на смерть легендарного шансонье Вилли Токарева.

Он написал на своей странице в Instagram, что артист был не против спеть для заключенных в тюрьмах, куда ездил с концертами, и послушать их истории.

"Ушел в мир иной легендарный шансонье. Не раз мы с ним зажигали на одной сцене. И на воле, и в зоне... Царство небесное Вилли Токареву", – написал Джигурда.

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Как сообщал OBOZREVATEL, о смерти Токарева стало известно 4 августа. По предварительным данным, за пару недель до этого музыкант попал в больницу из-за рака.

Вилли Токарев

Вилли Токарев

instagram /willi_tokarev

Звезды массово рассказали о большой утрате после печального известия. Тем временем, в СМИ начали распространять информацию о его имуществе и многомилионном состоянии.

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Персона
Никита Джигурда
Место
Россия
Тег
шоу-бизнес
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