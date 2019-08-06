"И на воле, и в зоне": Джигурда вспомнил о тюремном опыте умершего Токарева

Скандальный актер и певец Никита Джигурда отреагировал на смерть легендарного шансонье Вилли Токарева.
Он написал на своей странице в Instagram, что артист был не против спеть для заключенных в тюрьмах, куда ездил с концертами, и послушать их истории.
"Ушел в мир иной легендарный шансонье. Не раз мы с ним зажигали на одной сцене. И на воле, и в зоне... Царство небесное Вилли Токареву", – написал Джигурда.
JAH-NAT-HAN BRATASH G AL AIR❤️ Ушёл в мир иной легендарный шансонье... Не раз мы с ним зажигали на одной сцене. И на воле и в зоне... Царство небесное Вилли Токареву.🙏 #джигурда #виллитокарев #шансон #легенда #мириной #царствонебесное @lenaleninaofficial #память #love
Как сообщал OBOZREVATEL, о смерти Токарева стало известно 4 августа. По предварительным данным, за пару недель до этого музыкант попал в больницу из-за рака.
Вилли Токарев
instagram /willi_tokarev
Звезды массово рассказали о большой утрате после печального известия. Тем временем, в СМИ начали распространять информацию о его имуществе и многомилионном состоянии.
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