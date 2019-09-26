"Хватит возбуждать!" Полуголая Каменских взволновала сеть пикантным фото

Украинская поп-певица Настя Каменских (NK)взбудоражила сеть пикантным снимком.

Соответствующее фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в черном купальнике, продемонстрировав "пятую точку".

"Это наш с Потапом побег. Всего 4 дня. Много любви и солнца", — написала Каменских.

Настя Каменских Фото из Instagram

Настя Каменских продемонстрировала "пятую точку" Фото из Instagram

Отметим, что поклонники пришли в восторг от новой публикации звезды. Они засыпали ее комплиментами.

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Соблазнительная Настя Каменских Фото из Instagram

Настя Каменских продемонстрировала "пятую точку" Фото из Instagram

Настя Каменских в откровенном белье Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Настя Каменских показала пикантный снимок с подругой Анной Андрийчук-Завгородней, женой Позитива из "Время и Стекло".

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