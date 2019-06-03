"Хватит вешаться на него" Седокова разозлила сеть пошлым видео с российским певцом

Украинская певица, экс-солистка группы "ВИА Гра" Анна Седокова разозлила сеть новым видео с выступления. Так, на нем звезда вместе с российским певцом Лешей Свиком исполняли песню "Шантарам".
Соответствующий ролик Седокова опубликовала на своей странице в Instagram. "Мой самый лучший дуэт с Лешей Свиком и песней "Шантарам". Это счастье петь с тобой. Счастье делать музыку с тобой. Спасибо", — прокомментировала свою публикацию певица (видео смотрите ниже).
Анна Седокова и Леша Свик
Фото: paparazzi.ru
Отметим, что поклонники пристыдили певицу за то, что "она ведет себя очень развратно", и "вешается на шею к занятому мужику".
Предлагаем посмотреть и на откровенные фото Анны Седоковой, которыми она радовала поклонников в сети в последнее время.
Анна Седокова сексуально позирует на камеру
Фото из Instagram
Анна Седокова засветила пышную грудь
Фото из Instagram
Анна Седокова в образе зайчика Playboy
Фото из Instagram
Анна Седокова продемонстрировала "пятую точку"
Фото из Instagram
Анна Седокова в соблазнительном белье
Фото из Instagram
Анна Седокова засветила пышную грудь
Фото из Instagram
Анна Седокова голая в постеле
Фото из Instagram
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анна Седокова нарвалась на критику за рекламу блесток для тела. Она опубликовала весьма откровенное видео у себя в Instagram, из-за чего пользователи выразили свое негодование.
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