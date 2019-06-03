"Хватит вешаться на него" Седокова разозлила сеть пошлым видео с российским певцом

Украинская певица, экс-солистка группы "ВИА Гра" Анна Седокова разозлила сеть новым видео с выступления. Так, на нем звезда вместе с российским певцом Лешей Свиком исполняли песню "Шантарам".

Соответствующий ролик Седокова опубликовала на своей странице в Instagram. "Мой самый лучший дуэт с Лешей Свиком и песней "Шантарам". Это счастье петь с тобой. Счастье делать музыку с тобой. Спасибо", — прокомментировала свою публикацию певица (видео смотрите ниже).

Анна Седокова и Леша Свик Фото: paparazzi.ru

Отметим, что поклонники пристыдили певицу за то, что "она ведет себя очень развратно", и "вешается на шею к занятому мужику".

Предлагаем посмотреть и на откровенные фото Анны Седоковой, которыми она радовала поклонников в сети в последнее время.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анна Седокова нарвалась на критику за рекламу блесток для тела. Она опубликовала весьма откровенное видео у себя в Instagram, из-за чего пользователи выразили свое негодование.

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