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"Хватит вешаться на него" Седокова разозлила сеть пошлым видео с российским певцом

1.1тЧитать материал на украинском

Украинская певица, экс-солистка группы "ВИА Гра" Анна Седокова разозлила сеть новым видео с выступления. Так, на нем звезда вместе с российским певцом Лешей Свиком исполняли песню "Шантарам".

Соответствующий ролик Седокова опубликовала на своей странице в Instagram. "Мой самый лучший дуэт с Лешей Свиком и песней "Шантарам". Это счастье петь с тобой. Счастье делать музыку с тобой. Спасибо", — прокомментировала свою публикацию певица (видео смотрите ниже).

"Хватит вешаться на него" Седокова разозлила сеть пошлым видео с российским певцом

Анна Седокова и Леша Свик

Фото: paparazzi.ru

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Отметим, что поклонники пристыдили певицу за то, что "она ведет себя очень развратно", и "вешается на шею к занятому мужику".

"Хватит вешаться на него" Седокова разозлила сеть пошлым видео с российским певцом
"Хватит вешаться на него" Седокова разозлила сеть пошлым видео с российским певцом
"Хватит вешаться на него" Седокова разозлила сеть пошлым видео с российским певцом
"Хватит вешаться на него" Седокова разозлила сеть пошлым видео с российским певцом
"Хватит вешаться на него" Седокова разозлила сеть пошлым видео с российским певцом
"Хватит вешаться на него" Седокова разозлила сеть пошлым видео с российским певцом
"Хватит вешаться на него" Седокова разозлила сеть пошлым видео с российским певцом

Предлагаем посмотреть и на откровенные фото Анны Седоковой, которыми она радовала поклонников в сети в последнее время.

"Хватит вешаться на него" Седокова разозлила сеть пошлым видео с российским певцом

Анна Седокова сексуально позирует на камеру

Фото из Instagram

"Хватит вешаться на него" Седокова разозлила сеть пошлым видео с российским певцом

Анна Седокова засветила пышную грудь

Фото из Instagram

"Хватит вешаться на него" Седокова разозлила сеть пошлым видео с российским певцом

Анна Седокова в образе зайчика Playboy

Фото из Instagram

"Хватит вешаться на него" Седокова разозлила сеть пошлым видео с российским певцом

Анна Седокова продемонстрировала "пятую точку"

Фото из Instagram

"Хватит вешаться на него" Седокова разозлила сеть пошлым видео с российским певцом

Анна Седокова в соблазнительном белье

Фото из Instagram

"Хватит вешаться на него" Седокова разозлила сеть пошлым видео с российским певцом

Анна Седокова засветила пышную грудь

Фото из Instagram

"Хватит вешаться на него" Седокова разозлила сеть пошлым видео с российским певцом

Анна Седокова голая в постеле

Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анна Седокова нарвалась на критику за рекламу блесток для тела. Она опубликовала весьма откровенное видео у себя в Instagram, из-за чего пользователи выразили свое негодование.

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Персона
Анна Седокова
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