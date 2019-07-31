"Хватит считать чужие деньги!" Полякова жестко ответила завистникам

Известная украинская певица Оля Полякова жестко ответила на критику хейтеров по поводу своих заработков.

Соответствующее видео она опубликовала на своей странице в Instagram. В нем Полякова возмутилась, что под последним постом с дочерью ей стали писать, будто она зажралась. Звезда заявила, что пашет "как долбанная гужевая лошадь", чтобы зарабатывать деньги (видео смотрите ниже).

Фото: 24tv.ua

"Я выложила видео — экранизацию будущего с гироскутером с моей Алиской… Вы знаете, поражаюсь комментариям. Люди пишут о том, что я зажралась и все такое. Ребята, чтобы "жрать" свой хлеб, я даю 250-260 концертов в год. Я работаю практически каждый день. Я не вылажу из машин и аэропортов, я не вижу детей, я работаю 24 часа в сутки. Я содержу огромнейший коллектив, я плачу огромные зарплаты и я плачу большие налоги. Чтобы зарабатывать свои деньги, я пашу как долбанная гужевая лошадь", — высказалась Оля.

Также певица добавила, что если бы завистники работали так, как она, то и жили бы соответствующе.

Оля Полякова Фото из Instagram

"Вы бы в моем режиме не выдержали и месяца. Это абсолютно точно! А если бы и выдержали так работать, то и жили как я. Понимаете? Прекратите считать чужие деньги", — подытожила Полякова.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Оля Полякова дала жесткий отпор своим фолловерам в социальной сети, которые критиковали ее за откровенные фото и применение фотошопа.

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