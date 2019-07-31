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"Хватит считать чужие деньги!" Полякова жестко ответила завистникам

1.4т Читать материал на украинском

Известная украинская певица Оля Полякова жестко ответила на критику хейтеров по поводу своих заработков.

Соответствующее видео она опубликовала на своей странице в Instagram. В нем Полякова возмутилась, что под последним постом с дочерью ей стали писать, будто она зажралась. Звезда заявила, что пашет "как долбанная гужевая лошадь", чтобы зарабатывать деньги (видео смотрите ниже).

"Хватит считать чужие деньги!" Полякова жестко ответила завистникам

Фото: 24tv.ua

"Я выложила видео — экранизацию будущего с гироскутером с моей Алиской… Вы знаете, поражаюсь комментариям. Люди пишут о том, что я зажралась и все такое. Ребята, чтобы "жрать" свой хлеб, я даю 250-260 концертов в год. Я работаю практически каждый день. Я не вылажу из машин и аэропортов, я не вижу детей, я работаю 24 часа в сутки. Я содержу огромнейший коллектив, я плачу огромные зарплаты и я плачу большие налоги. Чтобы зарабатывать свои деньги, я пашу как долбанная гужевая лошадь", — высказалась Оля.

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Также певица добавила, что если бы завистники работали так, как она, то и жили бы соответствующе.

"Хватит считать чужие деньги!" Полякова жестко ответила завистникам

Оля Полякова

Фото из Instagram

"Вы бы в моем режиме не выдержали и месяца. Это абсолютно точно! А если бы и выдержали так работать, то и жили как я. Понимаете? Прекратите считать чужие деньги", — подытожила Полякова.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Оля Полякова дала жесткий отпор своим фолловерам в социальной сети, которые критиковали ее за откровенные фото и применение фотошопа.

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Персона
Оля Полякова
Место
Украина
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Комментарии на сайте не модерированы
Поpoшенко Хуйло
Поpoшенко Хуйло
ну ш о джинсу полуили
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