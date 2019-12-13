"Хватит раздеваться!" Ведущая "Дом-2" возмутила сеть откровенным фото

Ведущая "Дом-2" и экс-солистка группы "Блестящие" Ольга Орлова опубликовала откровенное фото и нарвалась на критику в сети.

Соответствующий снимок звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в синем купальнике, продемонстрировав подтянутую фигуру.

"Доброе утро — это когда ты уже в Москве, но осталась куча фоток с моря", — написала Орлова.

Ольга Орлова Фото: instagram/olgaorlova1311

Ольга Орлова сексуально позирует на камеру Фото: instagram/olgaorlova1311

Отметим, что поклонники бурно отреагировали на новую публикацию звезды. Они написали много негативных комментариев.

Предлагаем посмотреть и на другие откровенные фото Ольги Орловой, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.

Ольга Орлова в пикантной фотосессии Фото: instagram/olgaorlova1311

Соблазнительная Ольга Орлова Фото: instagram/olgaorlova1311

Ольга Орлова полностью голая Фото: instagram/olgaorlova1311

Ольга Орлова продемонстрировала "пятую точку" Фото: instagram/olgaorlova1311

Ольга Орлова в откровенном купальнике Фото: instagram/olgaorlova1311

Ольга Орлова сексуально позирует на камеру Фото: instagram/olgaorlova1311

Соблазнительная Ольга Орлова Фото: instagram/olgaorlova1311

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ольга Орлова показала фанатам откровенный снимок в купальнике, на котором случайно засветила оголенную грудь.

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