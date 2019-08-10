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"Хватит нас запугивать!" Известный комик жестко обратился к власти на митинге в Москве

1.4т Читать материал на украинском

Российский комик Данила Поперечный выступил с жестким заявлением на митинге в Москве под лозунгом "Вернем себе право на выборы".

Он выступил на сцене с призывом к властям перестать запугивать людей и постоянно им врать, передает Telegram-канал The Bell daily.

"Они пытаются нас запугать. Мы правда их боимся? Тех, кто выходит на встречу с мирными людьми в касках и жилетах. Они устанавливают камеры – мы скрываем свои лица? Мы не экстремисты и не преступники, мы просто граждане. Хватит нас запугивать", – заявил он.

Данила Поперечный

Данила Поперечный

Кадр из трансляции

Новости
Украинский флаг на митинге в Москве 10 августа

По словам Поперечного, власти РФ заводят на простых граждан уголовные дела. "На тех, кто просто бросил стаканчик, но вы сознательные граждане все равно здесь. Я горжусь, что живу с вами в одной стране", – резюмировал он.

Многие знаменитости в момент проведения фестиваля отправились на массовые акции протестов. Среди них оказались,: Юрий Дудь, Oxxxymiron,Fаce и многие другие.

Данила Поперечный

Данила Поперечный

"Открытая редакция"

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Место
Россия Москва
Теги
шоу-бизнес протест
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Бурмистров Вадим
Бурмистров Вадим
Так пусть этот юморист, сам лично, отлавливает провокаторов на митинге.
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Кто это вообще?
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Крым Андрей
Крым Андрей
Захаров Дмитрий, а х.з. Говорят знаменитый, значит на б/Украине его все знают, потому что в РФ я этой рожи ни разу не видал.
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