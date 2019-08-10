"Хватит нас запугивать!" Известный комик жестко обратился к власти на митинге в Москве

Российский комик Данила Поперечный выступил с жестким заявлением на митинге в Москве под лозунгом "Вернем себе право на выборы".

Он выступил на сцене с призывом к властям перестать запугивать людей и постоянно им врать, передает Telegram-канал The Bell daily.

"Они пытаются нас запугать. Мы правда их боимся? Тех, кто выходит на встречу с мирными людьми в касках и жилетах. Они устанавливают камеры – мы скрываем свои лица? Мы не экстремисты и не преступники, мы просто граждане. Хватит нас запугивать", – заявил он.

Данила Поперечный Кадр из трансляции

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По словам Поперечного, власти РФ заводят на простых граждан уголовные дела. "На тех, кто просто бросил стаканчик, но вы сознательные граждане все равно здесь. Я горжусь, что живу с вами в одной стране", – резюмировал он.

Многие знаменитости в момент проведения фестиваля отправились на массовые акции протестов. Среди них оказались,: Юрий Дудь, Oxxxymiron,Fаce и многие другие.

Данила Поперечный "Открытая редакция"

Как сообщал OBOZREVATEL:

Акции протеста в Москве начались после того, как городская избирательная комиссия отказалась регистрировать кандидатами на выборы в Мосгордуму 18 независимых кандидатов, в том числе, соратников оппозиционера Алексея Навального.

В субботу, 27 июля, в Москве собрался мирный митинг. Силовики жестко разогнали участников акции: людей толкали и били дубинками, заламывали руки, тянули по асфальту.

В Совете Европы осудили Россию за массовые задержания и жестокий разгон митинга.

МИД Украины назвало Россию страной-изгоем за насилие над участниками мирного протеста.

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