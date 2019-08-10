"Хватит нас запугивать!" Известный комик жестко обратился к власти на митинге в Москве

Российский комик Данила Поперечный выступил с жестким заявлением на митинге в Москве под лозунгом "Вернем себе право на выборы".
Он выступил на сцене с призывом к властям перестать запугивать людей и постоянно им врать, передает Telegram-канал The Bell daily.
"Они пытаются нас запугать. Мы правда их боимся? Тех, кто выходит на встречу с мирными людьми в касках и жилетах. Они устанавливают камеры – мы скрываем свои лица? Мы не экстремисты и не преступники, мы просто граждане. Хватит нас запугивать", – заявил он.
Данила Поперечный
Кадр из трансляции
По словам Поперечного, власти РФ заводят на простых граждан уголовные дела. "На тех, кто просто бросил стаканчик, но вы сознательные граждане все равно здесь. Я горжусь, что живу с вами в одной стране", – резюмировал он.
Многие знаменитости в момент проведения фестиваля отправились на массовые акции протестов. Среди них оказались,: Юрий Дудь, Oxxxymiron,Fаce и многие другие.
Данила Поперечный
"Открытая редакция"
Как сообщал OBOZREVATEL:
Акции протеста в Москве начались после того, как городская избирательная комиссия отказалась регистрировать кандидатами на выборы в Мосгордуму 18 независимых кандидатов, в том числе, соратников оппозиционера Алексея Навального.
В субботу, 27 июля, в Москве собрался мирный митинг. Силовики жестко разогнали участников акции: людей толкали и били дубинками, заламывали руки, тянули по асфальту.
В Совете Европы осудили Россию за массовые задержания и жестокий разгон митинга.
МИД Украины назвало Россию страной-изгоем за насилие над участниками мирного протеста.
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