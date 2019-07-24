"Хвастаться просто не прилично!" Киркорова разгромили в сети из-за частного самолета

Российский музыкант, поп-король эстрады Филипп Киркоров разозлил своих поклонников тем, что показал, как путешествует на частном самолете.
Так, известно, что артист улетел в Баку. Вместе с ним были его дети. Видео Киркоров опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram.
Филипп Киркоров
Комсомольская правда
Итак! Мы в полном составе! Всей семьёй, и творческой и музыкальной, и родной, летим на встречу музыкальным приключениям и экспериментам, потому что там где мои друзья- ЭМИН @eminofficial и его друзья- там весело, вкусно и ооооочень музыкально! @zharafest- мы в предвкушении!! Дети @allavictoriyakirkorova @martinkirkorov уже в восторге от предполётного кайфа в Чудо-Самолете! А пока, мы говорим СОЧИ- "До свидания", до встречи уже 10 августа в К/З "ФЕСТИВАЛЬНЫЙ" на Шоу "ЦВЕТ НАСТРОЕНИЯ" by @franco.dragone Look by @dolcegabbana
"Почему ту говорит он, а стыдно мне. Хвастун", "Достал уже всех, таскается с детьми повсюду, хвастается как хорошо ему живется, а люди больные на голову отдают последние деньги чтоб пойти на его концерт", - пишут в сети.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Филиппа Киркорова раскритиковали в сети из-за его нового клипа на песню "Стеснение пропало". Так, в провокационном видео артист предстал в нескольких образах.
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