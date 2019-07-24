Главная Новости
Мова Язык
Спорт Lady

/ Люди

"Хвастаться просто не прилично!" Киркорова разгромили в сети из-за частного самолета

753 Читать материал на украинском

Российский музыкант, поп-король эстрады Филипп Киркоров разозлил своих поклонников тем, что показал, как путешествует на частном самолете.

Так, известно, что артист улетел в Баку. Вместе с ним были его дети. Видео Киркоров опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram.

Филипп Киркоров

Филипп Киркоров

Комсомольская правда

Новости
"Сколько секса": Добрынин и Квиткова выложили горячие фото с отдыха

Итак! Мы в полном составе! Всей семьёй, и творческой и музыкальной, и родной, летим на встречу музыкальным приключениям и экспериментам, потому что там где мои друзья- ЭМИН @eminofficial и его друзья- там весело, вкусно и ооооочень музыкально! @zharafest- мы в предвкушении!! Дети @allavictoriyakirkorova @martinkirkorov уже в восторге от предполётного кайфа в Чудо-Самолете! А пока, мы говорим СОЧИ- "До свидания", до встречи уже 10 августа в К/З "ФЕСТИВАЛЬНЫЙ" на Шоу "ЦВЕТ НАСТРОЕНИЯ" by @franco.dragone Look by @dolcegabbana

Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov)

"Почему ту говорит он, а стыдно мне. Хвастун", "Достал уже всех, таскается с детьми повсюду, хвастается как хорошо ему живется, а люди больные на голову отдают последние деньги чтоб пойти на его концерт", - пишут в сети.

"Хвастаться просто не прилично!" Киркорова разгромили в сети из-за частного самолета
"Хвастаться просто не прилично!" Киркорова разгромили в сети из-за частного самолета
"Хвастаться просто не прилично!" Киркорова разгромили в сети из-за частного самолета
"Хвастаться просто не прилично!" Киркорова разгромили в сети из-за частного самолета
"Хвастаться просто не прилично!" Киркорова разгромили в сети из-за частного самолета

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Филиппа Киркорова раскритиковали в сети из-за его нового клипа на песню "Стеснение пропало". Так, в провокационном видео артист предстал в нескольких образах.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Персона
Филипп Киркоров
Место
Россия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
2
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel