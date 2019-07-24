"Хвастаться просто не прилично!" Киркорова разгромили в сети из-за частного самолета

Российский музыкант, поп-король эстрады Филипп Киркоров разозлил своих поклонников тем, что показал, как путешествует на частном самолете.

Так, известно, что артист улетел в Баку. Вместе с ним были его дети. Видео Киркоров опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram.

Филипп Киркоров Комсомольская правда

"Почему ту говорит он, а стыдно мне. Хвастун", "Достал уже всех, таскается с детьми повсюду, хвастается как хорошо ему живется, а люди больные на голову отдают последние деньги чтоб пойти на его концерт", - пишут в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Филиппа Киркорова раскритиковали в сети из-за его нового клипа на песню "Стеснение пропало". Так, в провокационном видео артист предстал в нескольких образах.

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