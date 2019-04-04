''Хуже наркотиков'': принц Гарри забил тревогу из-за соцсетей

Современные соцсети и медиа более опасны, чем алкоголь или наркотики. А все потому, что они не контролируются никакими органами.

Таким мнением во время публичной дискуссии в Лондоне, в среду, 3 апреля, поделился герцог Сассекский, принц Гарри, пишет Daily Mail.

Фото: dailymail.co.uk

"Социальные сети вызывают большую зависимость, чем наркотики и алкоголь. Да, это более опасно, потому как это считается нормой и нет никаких ограничений. Таким образом, мы находимся в изменяющем сознание времени", - заявил принц.

Эту тему принц Гарри затронул после вопроса об официальном аккаунте Sussex Royal, официальной Instagram-странице герцога и герцогини Сассекской Меган Маркл. Впервые его создали в начале апреля этого года. Ранее королевской семье запрещалось иметь аккаунты в соцсетях.

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В ближайшие 30 минут после регистрации на Sussex Royal подписались более 150 тыс. фолловеров. Сегодня за аккаунтом следят более 3 млн пользователей соцсети.

"Мы живем в удивительное время, потому что у всех в этой комнате есть возможность реально изменить ситуацию к лучшему, чтобы молодые люди были менее зависимы от своих телефонов", - добавил принц.

Фото: dailymail.co.uk

Упомянул герцог и о влиянии медиа на здоровье.

"Есть хорошее психическое здоровье и плохое психическое здоровье, и плохое психическое здоровье влияет на всех, кто вас окружает. Молодое поколение настроено гораздо позитивнее по этому поводу. Нет смысла говорить "я в порядке, я чувствую себя хорошо". Все в этой комнате подвержены психическим заболеваниям", - добавил он.

Зачастую, как подчеркнул принц, плохое психическое здоровье приводит к следующей проблеме - алкоголю и наркотикам.

Как писал ранее OBOZREVATEL, из-за своих требований беременнаягерцогиня Сассекская Меган Маркл рискует лишиться старых друзей. Согласно информации британских СМИ, ее запросы стали настолько возмутительными, что приятели буквально отворачиваются от супруги принца Гарри.

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