Российский ведущий Сергей Минаев, гневно обратился к продюсеру украинской певицы Светланы Лободы Нателле Крапивиной. Так, он заявил, что ее "подопечная" делает "ху*вую музыку".
Минаев обратился к Крапивиной на своей странице в социальной сети Instagram.
"Уважаемая Нателла! Когда вы пишите, что я "своим шершавым" языком упомянул небезразличных вам людей", вы почему-то стыдливо умалчиваете, как я это сделал. Чтобы не создавать у читателей ложных иллюзий, давайте мы с вами поясним причину вашей обиды. В эфире у Антиглянца я назвал творчество вашей подопечной певицы Лободы — крайне ху*вой музыкой", - написал Минаев.
Он добавил, что высказался так, не из-за того, что слушает хорошую музыку, а потому что может себе позволить быть искренним.
"Ваша неудачная попытка приклеить мне ярлык мизогинии говорит лишь о том, что вы употребляете слова, значения коих вам неизвестны. Это не большая проблема — с этим живут. Напомню, что мизогиния— по сути женоненавистничество. В то время как оценочное суждение о творчестве — это право высказать собственное мнение. Настоящая роскошь в наше время", - добавил ведущий.
Уважаемая Нателла! Когда вы пишите, что я "своим шершавым" языком упомянул небезразличных вам людей", вы почему-то стыдливо умалчиваете, КАК я это сделал. Чтобы не создавать у читателей ложных иллюзий, давайте мы с вами поясним причину вашей обиды. В эфире у Антиглянца я назвал творчество вашей подопечной певицы Лободы — крайне ХУЕВОЙ музыкой. ⠀ И дело тут даже не том, что, по словам Наташи Архангельской, я слушаю хорошую музыку, а в том, что я имею право на собственное мнение. Это та искренность, которую я могу себе позволить, в отличии от многих наших общих знакомых, которые говорят вам в лицо, как это было "вау", а потом за спиной извиняющимся тоном рассказывают, что просто прикольно пьяным под "Твои глаза" угорать. ⠀ Ваша неудачная попытка приклеить мне ярлык мизогинии говорит лишь о том, что вы употребляете слова, значения коих вам неизвестны. Это не большая проблема — с этим живут. Напомню, что мизогиния— по сути женоненавистничество. В то время как оценочное суждение о творчестве — это право высказать собственное мнение. Настоящая роскошь в наше время. ⠀ Играя в обличителя мизогинии, сексуальной объективации, культурной апроприации и прочих модных слов, помните, что написав про меня "стареющий мизогин", вы занимаетесь эйджизмом. И в этом месте, мне можно было бы заорать про негативно-пренебрежительное отношение к стареющим людям. ⠀ Но я не буду этого делать. Я, Нателла, действительно, старею, язык мой, как вы верно заметили, шершав. А вы, Нателла, становитесь только моложе и язык ваш гладок как глазурованная плитка со стен Лиссабонских домов. ⠀ Продолжение этой дискуссии смотрите в моем новом выпуске, в четверг. Кстати, пользуясь случаем, хочу сказать вам, Нателла, спасибо за то, что смотрите меня и упоминаете в своих сториз.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Светлана Лобода показала, как выглядит без косметики и фотошопа.
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