Российский ведущий Сергей Минаев, гневно обратился к продюсеру украинской певицы Светланы Лободы Нателле Крапивиной. Так, он заявил, что ее "подопечная" делает "ху*вую музыку".

Минаев обратился к Крапивиной на своей странице в социальной сети Instagram.

"Уважаемая Нателла! Когда вы пишите, что я "своим шершавым" языком упомянул небезразличных вам людей", вы почему-то стыдливо умалчиваете, как я это сделал. Чтобы не создавать у читателей ложных иллюзий, давайте мы с вами поясним причину вашей обиды. В эфире у Антиглянца я назвал творчество вашей подопечной певицы Лободы — крайне ху*вой музыкой", - написал Минаев.

Он добавил, что высказался так, не из-за того, что слушает хорошую музыку, а потому что может себе позволить быть искренним.

"Ваша неудачная попытка приклеить мне ярлык мизогинии говорит лишь о том, что вы употребляете слова, значения коих вам неизвестны. Это не большая проблема — с этим живут. Напомню, что мизогиния— по сути женоненавистничество. В то время как оценочное суждение о творчестве — это право высказать собственное мнение. Настоящая роскошь в наше время", - добавил ведущий.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Светлана Лобода показала, как выглядит без косметики и фотошопа.

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