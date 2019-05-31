"Худые и счастливые": Потап восхитил сеть пикантным снимком с Каменских

Украинский рэпер и продюсер Потап (Алексей Потапенко) порадовал поклонников пикантным снимком из медового месяца в Турции с Настей Каменских (NK), на которой он недавно женился.

Соответствующее фото с курорта шоумен опубликовал на своей странице в Instagram. Отметим, что на нем Потап позировал в голубых шортах, а Настя — в леопардовом купальнике.

"Счастье — это так просто", — написал рэпер.

Потап и Настя Каменских Фото: instagram/realpotap

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Отметим, что поклонники пришли в восторг от новой публикации Потапа. Они стали писать, что пара прекрасно выглядит и что они очень похудели.

"Вы такие классные. До конца жизни будьте вместе", "Влюбленные и счастливые", "Люди даже худеют от счастья", "Реально похудел, так еще и руки, грудь накачал! Так держать", "Худые и счастливые", — прокомментировали люди.

Предлагаем посмотреть и на другие фото Насти и Потапа с медового месяца.

Потап и Настя Каменских Фото: instagram/realpotap

Потап и Настя Каменских Фото: instagram/realpotap

Потап и Настя Каменских Фото: instagram/kamenskux

Потап и Настя Каменских Фото: instagram/kamenskux

Потап и Настя Каменских Фото: instagram/realpotap

Как сообщал OBOZREVATEL:

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