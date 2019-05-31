"Худые и счастливые": Потап восхитил сеть пикантным снимком с Каменских

Украинский рэпер и продюсер Потап (Алексей Потапенко) порадовал поклонников пикантным снимком из медового месяца в Турции с Настей Каменских (NK), на которой он недавно женился.
Соответствующее фото с курорта шоумен опубликовал на своей странице в Instagram. Отметим, что на нем Потап позировал в голубых шортах, а Настя — в леопардовом купальнике.
"Счастье — это так просто", — написал рэпер.
Потап и Настя Каменских
Фото: instagram/realpotap
Отметим, что поклонники пришли в восторг от новой публикации Потапа. Они стали писать, что пара прекрасно выглядит и что они очень похудели.
"Вы такие классные. До конца жизни будьте вместе", "Влюбленные и счастливые", "Люди даже худеют от счастья", "Реально похудел, так еще и руки, грудь накачал! Так держать", "Худые и счастливые", — прокомментировали люди.
Предлагаем посмотреть и на другие фото Насти и Потапа с медового месяца.
Потап и Настя Каменских
Фото: instagram/realpotap
Потап и Настя Каменских
Фото: instagram/realpotap
Потап и Настя Каменских
Фото: instagram/kamenskux
Потап и Настя Каменских
Фото: instagram/kamenskux
Потап и Настя Каменских
Фото: instagram/realpotap
Как сообщал OBOZREVATEL:
В сети давно ходили слухи, что между Потапом и Настей Каменских есть роман. В октябре 2017 года они сообщили, что ставят совместную деятельность на паузу.
В сентябре 2018 года артисты одновременно похвастались фото с Майами, а в августе отправились вместе в отпуск в Италию. Каменских периодически появлялась на публике с кольцом, которое напоминало обручальное.
А 17 января Потап и Настя вновь показали совместное фото за границей, породив новые слухи об отношениях. Также Каменских представляла снимки, на которых поклонники видели признаки беременности.
До последнего пара скрывала свои отношения от публики. Историю их любви читайте по этой ссылке.
23 мая состоялась долгожданная свадьба Каменских и Потапенко, на которой присутствовало больше сотни гостей и знаменитостей.
Через день парочка отправилась в медовый месяц на самолете, который Потап подарил жене на свадьбу.
Подробнее о том, во сколько обошелся их звездный отпуск, читайте здесь.
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