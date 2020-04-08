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8 апреля • обновлено в 08:30
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Художник Сафронов в день рождения попал в ДТП: известны подробности

2.5т
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Известный российский художник Никас Сафронов в день своего рождения, 8 апреля, попал в серьезное ДТП в центре Москвы.

Об этом пишет издание Звезда.

Никас Сафронов

Никас Сафронов

МК

Так, сообщается, что в результате аварии художник разбил губу, повредил зуб и палец.

"Ехал в магазин в день своего рождения, ночью. На светофоре, на пересечении улиц Чаянова и 1-й Тверской-Ямской в меня на огромной скорости сзади врезалась машина. Оказалось, что ее ударил таксист, который заснул за рулем. В результате ДТП пострадала девушка, которую увезли в Склиф. Я разбил губу, повредил зуб и палец. Палец не сгибается", – рассказал Сафронов.

Никас Сафронов

Никас Сафронов

rosbalt.ru

По его словам, в момент аварии с ним в машине находился его брат, который получил сотрясение мозга.

Никас Сафронов

Никас Сафронов

gazeta.ru

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что скандальный украинский шоумен и порноактер Павел Петель разбился в ДТП в Московской области.

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Автор
Анна Михно
Персона
Никас Сафронов
Место
Россия
Тег
Новости России
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