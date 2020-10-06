Художник показал, как могут выглядеть "живые" герои Disney. Фото

Художник, известный в соцсетях под ником Toyboyfan, показал, как бы выглядели в реальной жизни персонажы мультфильмов студии Disney.

Свои работы мужчина опубликовал на личной странице в Instagram. Они вошли в его проект под названием "In the real life". Отметим: для того, чтобы получить такие реалистичные фотопортреты, Toyboyfan с помощью искусственного интеллекта совмещает персонажа из мультфильма с фотографией похожего на него человека (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Художник создал портретыгероев из таких мультфильмов, как"Холодное сердце", "Моана", "Русалочка", "Красавица и Чудовище" и многих других.

Белль, "Красавица и Чудовище"

Ариель, "Русалочка"

Эльза, "Холодное сердце"

Тиана, "Принцесса и лягушка"

Моана из одноименного мультфильма

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее художник и блогер Хоссейн Диба, который занимается дизайном 3D-персонажей, показал, как бы выглядели в реальной жизни герои мультсериала "Симпсоны".