Художник показал, как могут выглядеть "живые" герои Disney. Фото

Юля Ухина
Юля Ухина
Люди
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Моана из одноименного мультфильма

Художник, известный в соцсетях под ником Toyboyfan, показал, как бы выглядели в реальной жизни персонажы мультфильмов студии Disney.

Свои работы мужчина опубликовал на личной странице в Instagram. Они вошли в его проект под названием "In the real life". Отметим: для того, чтобы получить такие реалистичные фотопортреты, Toyboyfan с помощью искусственного интеллекта совмещает персонажа из мультфильма с фотографией похожего на него человека (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Художник создал портретыгероев из таких мультфильмов, как"Холодное сердце", "Моана", "Русалочка", "Красавица и Чудовище" и многих других.

Белль, "Красавица и Чудовище"

Художник показал, как могут выглядеть "живые" герои Disney. Фото

Ариель, "Русалочка"

Художник показал, как могут выглядеть "живые" герои Disney. Фото

Эльза, "Холодное сердце"

Художник показал, как могут выглядеть "живые" герои Disney. Фото

Тиана, "Принцесса и лягушка"

Художник показал, как могут выглядеть "живые" герои Disney. Фото

Моана из одноименного мультфильма

Художник показал, как могут выглядеть "живые" герои Disney. Фото

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее художник и блогер Хоссейн Диба, который занимается дизайном 3D-персонажей, показал, как бы выглядели в реальной жизни герои мультсериала "Симпсоны".

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