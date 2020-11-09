Художник из Индии создал яркие рисунки из осенних листьев и акварели. Фото

Анна Паскевич Люди 03:40, 9.11.2020

Художник из Индии Аллен Шоу, который сейчас живет в Берлине, Германия, делает яркие рисунки, используя акварельные краски и осенние листья деревьев.

Творения художника можно увидеть на его странице в Instagram. Как признается Аллен, осень вдохновляет его, поскольку это его любимое время года.

"Каждый год осенью делаю серию иллюстраций. На мой взгляд, осенний сезон – это волшебство. Поэтому и в этом году, вдохновившись нынешним сезоном, я решил собрать листья, сфотографировать их, а затем добавить акварельные иллюстрации...", – говорит он.

Каждому из своих рисунков художник дает названия: "Осенний ветер", "Всем привет", "Сыграй мне колыбельную!", "Шесть струн", "Знаменитый синий плащ" и т.п.

"В погоне за листьями"
Allen Shaw / Instagram
"Всем привет"
Allen Shaw / Instagram
"Знаменитый синий плащ"
Allen Shaw / Instagram
"Осень"
Allen Shaw / Instagram
"Пока вы грациозно падаете, я стараюсь сохранять равновесие"
Allen Shaw / Instagram
"Осенний ветер"
Allen Shaw / Instagram
"Сыграй мне колыбельную"
Allen Shaw / Instagram
"Шесть струн"
Allen Shaw / Instagram
"Падение"
Allen Shaw / Instagram
"Скачки"
Allen Shaw / Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее художник показал, как могут выглядеть "живые" герои Disney. Для того, чтобы получить реалистичные фотопортреты, с помощью искусственного интеллекта он совмещает персонажа из мультфильма с фотографией похожего на него человека.

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