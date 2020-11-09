Художник из Индии создал яркие рисунки из осенних листьев и акварели. Фото

Художник из Индии Аллен Шоу, который сейчас живет в Берлине, Германия, делает яркие рисунки, используя акварельные краски и осенние листья деревьев.

Творения художника можно увидеть на его странице в Instagram. Как признается Аллен, осень вдохновляет его, поскольку это его любимое время года.

"Каждый год осенью делаю серию иллюстраций. На мой взгляд, осенний сезон – это волшебство. Поэтому и в этом году, вдохновившись нынешним сезоном, я решил собрать листья, сфотографировать их, а затем добавить акварельные иллюстрации...", – говорит он.

Каждому из своих рисунков художник дает названия: "Осенний ветер", "Всем привет", "Сыграй мне колыбельную!", "Шесть струн", "Знаменитый синий плащ" и т.п.

"В погоне за листьями" Allen Shaw / Instagram

"Всем привет" Allen Shaw / Instagram

"Знаменитый синий плащ" Allen Shaw / Instagram

"Осень" Allen Shaw / Instagram

"Пока вы грациозно падаете, я стараюсь сохранять равновесие" Allen Shaw / Instagram

"Осенний ветер" Allen Shaw / Instagram

"Сыграй мне колыбельную" Allen Shaw / Instagram

"Шесть струн" Allen Shaw / Instagram

"Падение" Allen Shaw / Instagram

"Скачки" Allen Shaw / Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее художник показал, как могут выглядеть "живые" герои Disney. Для того, чтобы получить реалистичные фотопортреты, с помощью искусственного интеллекта он совмещает персонажа из мультфильма с фотографией похожего на него человека.