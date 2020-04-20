Худой и лохматый: как выглядел Баста на заре своей карьеры 20 лет назад
Российский рэпер Василий Вакуленко, более известный как Баста, 20 апреля отмечает свой день рождения. Ему исполняется 40 лет.
Баста стал известным еще в юном возрасте. Так, знаменитую песню "Моя игра" он написал в 18 лет. К юбилею артиста OBOZREVATEL предлагает узнать, как Василий Вакуленко выглядел на заре своей карьеры и как он изменился с тех пор (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).
Василий Вакуленко родился 20 апреля 1980 года в Ростове-на-Дону в семье военных.
В детстве он ходил в музыкальную школу, затем стал студентом дирижерского отделения местного музыкального училища, откуда был отчислен из-за неуспеваемости.
Свой первый текст Баста написал в возрасте 15 лет. А когда Василию было 17, он попал в группу "Психолирик" (позже "Каста").
Когда рэперу было 18, его прославили песни "Город" и "Моя игра".
Сегодня Вакуленко известен также под псевдонимами Ноггано и N1NT3ND0. Помимо рэпа, Баста проявил себя как ведущий, актер, продюсер. Он является одним из наставников шоу "Голос. Дети".
А в октябре 2019 года Баста стал владельцем футбольного клуба СКА (Ростов-на-Дону).
Василий Вакуленко женат. С 2009 года его супруга – Елена Пинская. У пары две дочери: 10-летняя Мария и 7-летняя Василиса.
Предлагаем увидеть, как выглядит Баста и его семья сейчас:
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