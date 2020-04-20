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20 апреля • обновлено в 05:07
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Худой и лохматый: как выглядел Баста на заре своей карьеры 20 лет назад

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Российский рэпер Василий Вакуленко, более известный как Баста, 20 апреля отмечает свой день рождения. Ему исполняется 40 лет.

Баста стал известным еще в юном возрасте. Так, знаменитую песню "Моя игра" он написал в 18 лет. К юбилею артиста OBOZREVATEL предлагает узнать, как Василий Вакуленко выглядел на заре своей карьеры и как он изменился с тех пор (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Баста (Василий Вакуленко)

Баста (Василий Вакуленко)

instagram.com/bastaakanoggano

Василий Вакуленко родился 20 апреля 1980 года в Ростове-на-Дону в семье военных.

В детстве он ходил в музыкальную школу, затем стал студентом дирижерского отделения местного музыкального училища, откуда был отчислен из-за неуспеваемости.

Баста в юности

Баста в юности

24smi.org

Свой первый текст Баста написал в возрасте 15 лет. А когда Василию было 17, он попал в группу "Психолирик" (позже "Каста").

Когда рэперу было 18, его прославили песни "Город" и "Моя игра".

Баста (Василий Вакуленко) в начале карьеры

Баста (Василий Вакуленко) в начале карьеры

instagram.com/bastaakanoggano

Сегодня Вакуленко известен также под псевдонимами Ноггано и N1NT3ND0. Помимо рэпа, Баста проявил себя как ведущий, актер, продюсер. Он является одним из наставников шоу "Голос. Дети".

А в октябре 2019 года Баста стал владельцем футбольного клуба СКА (Ростов-на-Дону).

Баста (Василий Вакуленко)

Баста (Василий Вакуленко)

instagram.com/bastaakanoggano

Баста с дочками

Баста с дочками

24smi.org

Василий Вакуленко женат. С 2009 года его супруга – Елена Пинская. У пары две дочери: 10-летняя Мария и 7-летняя Василиса.

Предлагаем увидеть, как выглядит Баста и его семья сейчас:

Баста и его семья

Баста и его семья

instagram.com/bastaakanoggano

Баста (Василий Вакуленко)

Баста (Василий Вакуленко)

instagram.com/bastaakanoggano

Клинклином

Допис, поширений Василий Вакуленко (@bastaakanoggano)

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Автор
Алина Мельник
Тема
Блог шоубиз
Персона
Баста (Василий Вакуленко)
Место
Россия
Теги
Новости России звезды день рождения люди музыка шоу-бизнес шоу рэпер
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