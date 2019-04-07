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/Люди

"Худая, аж страшно смотреть..." Слава из "НеАнгелов" напугала фанатов

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Солистка популярной украинской группы "НеАнгелы" Слава Каминская удивила поклонников фигурой. Так, она позировала стоя у бассейна в черном купальнике, с очень глубоким декольте.

Пользователи сети отметили, что артистке следует прекратить худеть. Фото Каминская разместила на своей странице в Instagram.

Слава Каминская

Слава Каминская

Tv.ua

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"Слава, не худейте больше, не красиво!", "Худая такая", "И зачем так худеть? Не красиво же", "Очень худая", "Перебор уже", "Худая, аж страшно смотреть", - пишут в сети.

"Худая, аж страшно смотреть..." Слава из "НеАнгелов" напугала фанатов
"Худая, аж страшно смотреть..." Слава из "НеАнгелов" напугала фанатов
"Худая, аж страшно смотреть..." Слава из "НеАнгелов" напугала фанатов
"Худая, аж страшно смотреть..." Слава из "НеАнгелов" напугала фанатов

Как сообщал OBOZREVATEL, Каминская призналась, что подумывала делать пластику, но ее супруг категорически против такой процедуры.

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