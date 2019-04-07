"Худая, аж страшно смотреть..." Слава из "НеАнгелов" напугала фанатов

Солистка популярной украинской группы "НеАнгелы" Слава Каминская удивила поклонников фигурой. Так, она позировала стоя у бассейна в черном купальнике, с очень глубоким декольте.

Пользователи сети отметили, что артистке следует прекратить худеть. Фото Каминская разместила на своей странице в Instagram.

Слава Каминская Tv.ua

"Слава, не худейте больше, не красиво!", "Худая такая", "И зачем так худеть? Не красиво же", "Очень худая", "Перебор уже", "Худая, аж страшно смотреть", - пишут в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, Каминская призналась, что подумывала делать пластику, но ее супруг категорически против такой процедуры.

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