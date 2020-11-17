Хрусталев сделал неожиданное признание о своей коме
Российский телеведущий Дмитрий Хрусталев, которого госпитализировали и ввели в искусственную кому 14 ноября, неожиданно заявил, что его кома была "ненастоящей".
Соответствующее признание он сделал в комментариях под постом в Instagram, в котором сообщил о своем состоянии.
Так, коллега ведущего Владимир Маркони написал Хрусталеву, что теперь мир знает двух людей, вышедших из комы – Сиси Кэпвэл и самого Дмитрия.
"С возвращением!", – добавил Маркони.
На что телеведущий с юмором ответил, что "обе комы были ненастоящие".
Напомним:
О том, что телеведущий попал в больницу, стало известно 14 ноября. Хрусталева даже пришлось ввести в искусственную кому.
СМИ писали о разных причинах тяжелого состояния Хрусталева, предполагая, что у него может быть интоксикация или коронавирус.
Позже менеджер телеведущего Анна Тригуб сообщила, что Хрусталев получил негативный тест на COVID-19.
Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале телеведущему исполнился 41 год. Недавно он впервые рассказал подробности о своем романе с молодой украинской певицей Марией Гончарук.